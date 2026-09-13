Микропредприятия уже однажды создали в Латвии серьёзную неразбериху, и этот режим широко начали использовать для уклонения от налогов. Боясь допустить аналогичные ошибки, но всё же пытаясь создать что-то новое, в Латвии появилось предложение ввести упрощённый налог в размере 10%, сообщает TV3.

Это побудило бы выйти из теневой экономики тех, кто сейчас не платит налоги. Например, парикмахеров, маникюрщиц, частных репетиторов, тренеров, садовников, сантехников. Но установленный первоначально годовой лимит в 25 тысяч евро после возражений Службы государственных доходов (СГД) пришлось снизить до 12 тысяч. То есть 10-процентный налог теоретически смогут платить те, кто зарабатывает до одной тысячи евро в месяц.

Рабочая группа, специально созданная в Министерстве финансов для разработки этого налога, решила, что при таком пороге значительная часть уже существующих плательщиков налога с микропредприятий могла бы перейти на гораздо более выгодный 10-процентный режим. Поэтому порог и снизили до 12 тысяч евро.

Министерство финансов объясняет, что депутаты могут заниматься «новаторством». Задача чиновников — присматривать за политиками, чтобы те не натворили глупостей.

Сможет ли вообще войти в этот режим именно тот, для кого он якобы предназначен? В Министерстве финансов сдержанно относится к снижению налогов: возьмём для примера услуги парикмахера, о которых говорят и авторы налоговых поправок. При мужских стрижках с годовым лимитом в 12 тысяч евро в среднем у парикмахера получилось бы всего около двух-трёх клиентов за один рабочий день.

В ответ авторы законопроекта успокаивают, что новый режим не предназначен для человека, который зарабатывает всю зарплату на работе парикмахером или сантехником. Цель — те, кто помимо основной работы получает ещё несколько сотен евро и сейчас вообще ничего не платит в виде налогов.

Еще одна проблема — новые правила требуют достаточно серьёзных расходов на внедрение этого налогового режима: около 400 тысяч евро.

Информационные системы СГД необходимо адаптировать и связать с банками, в которых парикмахеру, сантехнику или частному репетитору придётся открыть специальный счёт. Банк будет самостоятельно удерживать с него 10-процентный налог. До сих пор интерес к участию в новом режиме проявил только один банк — «Industra». В Министерстве финансов надеялись, что к проекту подключатся и крупные скандинавские банки, но этого не произошло.

В итоге только после введения режима в апреле следующего года станет понятно, был ли во всём этом какой-то смысл.