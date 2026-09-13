Происшествие в Царникаве, когда две собаки (хаски и маламут) покусали детей, заставило министерство земледелия разработать проект правил Кабинета Министров о том, как нужно действовать в случае, если домашнее животное напало на другое животное или человека.

"Собаку, напавшую на другое животное или человека, пока идет процесс административного правонарушения или уголовный процесс, выводят за пределы территории, находящейся в пользовании собственника или держателя, таким образом, чтобы предотвратить возможный повторный риск нападения собаки. Собаку ведут на прочном поводке, длина которого обеспечивает эффективный контроль животного в конкретной ситуации. В местах с интенсивным потоком людей собака должна находиться на коротком поводке, чтобы минимизировать риск угрозы окружающим людям и животным. А на территориях, где мало людей и нет угрозы для других, можно использовать более длинный поводок, позволяя собаке более свободно двигаться и проявлять естественное поведение, но при этом сохраняя контроль над животным. А намордник с закрытой частью морды не дает возможности покусать человека или другое животное. Собаку на прогулку выводит лицо, достигшее по меньшей мере 18-летнего возраста и способное контролировать поведение собаки, так как совершеннолетнее лицо способно более объективно оценить конкретную ситуацию, которая может возникнуть во время прогулки, и соответствующим образом распорядиться собакой, чтобы предотвратить ее нападение. Во время прогулки одно лицо одновременно выводит одну собаку, обеспечивая полноценное внимание и контроль над конкретным животным. При этом не запрещены совместные гуляния, на которых несколько человек каждый выводит свою собаку. Собаку, которая уже напала на другое животное или человека, не разрешается оставлять без надзора за пределами находящейся во владении собственника или держателя территории, например, привязанную к лавке или в другом публично доступном месте. Такое требование установлено, чтобы минимизировать риск повторного нападения собаки и гарантировать безопасность общества и других животных. Оставив такую собаку без непосредственного надзора, собственник или держатель не может незамедлительно контролировать действия собаки и предотвратить возможную угрозу, поэтому собака, ранее проявившая агрессивное поведение, должна находиться под надзором и контролем собственника или держателя, чтобы по возможности минимизировать риск повторного инцидента. С собакой, напавшей на человека или другое животное, не разрешается участвовать в выставках и мероприятиях с участием животных. Такое ограничение является превентивной мерой безопасности, и его целью является снижение риска для безопасности людей и других животных на публичных мероприятиях, на которых в одном месте находится большое количество лиц и животных.

Поскольку собака уже проявила агрессивное поведение, существует повышенный риск повторной угрозы, поэтому запрет на участие призван предотвратить этот риск.

Необходимо пройти обучение послушанию собаки при личном участии владельца или держателя собаки. В обучении собаки участвует собственник или держатель собаки - лицо, которое ежедневно ухаживает за собакой и выводит ее на прогулки", - в частности, записано в проекте правил, которые наверняка будут приняты уже на ближайшем заседании правительства, 15-го сентября.