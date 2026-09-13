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Латвийский министр попался пьяным за рулем, что дальше? (ДОПОЛНЕНО) 1 267

Политика
Дата публикации: 13.09.2026
LETA
Изображение к статье: Человек в бутылкой за рулем

Правление партии на внеочередном заседании решило отозвать Рейниса Узулниекса с должности министра благосостояния, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь партии.

Также принято решение исключить Узулниекса из партии.

Более подробная информация о принятом решении будет предоставлена в понедельник, 14 сентября, после заседания правления политической силы.

Как свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА неофициальная информация, решение отозвать Узулниекса с должности принято в связи с тем, что он предположительно был задержан за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как агентству LETA подтвердили в Госполиции, в субботу, 12 сентября, в Стопиньской волости Ропажского края муниципальная полиция остановила водителя автомобиля Škoda, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

На место происшествия была вызвана Госполиция. Проверка показала, что концентрация алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе составила 3,09 промилле.

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#Латвия #Рейнис Узулниекс #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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