Также принято решение исключить Узулниекса из партии.

Более подробная информация о принятом решении будет предоставлена в понедельник, 14 сентября, после заседания правления политической силы.

Как свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА неофициальная информация, решение отозвать Узулниекса с должности принято в связи с тем, что он предположительно был задержан за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как агентству LETA подтвердили в Госполиции, в субботу, 12 сентября, в Стопиньской волости Ропажского края муниципальная полиция остановила водителя автомобиля Škoda, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

На место происшествия была вызвана Госполиция. Проверка показала, что концентрация алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе составила 3,09 промилле.