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Обсудят создание фонда развития восточных регионов Латвии 1 123

Политика
Дата публикации: 13.09.2026
LETA
Изображение к статье: гужевая повозка в деревне
ФОТО: Виталий Вавилкин

Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлениям во вторник, 15 сентября, обсудит объем и источники финансирования, предусмотренные законопроектом «О развитии восточной территории Латвии», а также модель финансирования специального фонда поддержки и принципы распределения его средств.

Одним из главных вопросов станет финансирование развития восточных районов страны. Согласно расчетам Латгальского региона планирования, на меры поддержки из государственного бюджета предварительно потребуется около 50 млн евро в год. Точная сумма должна будет определяться ежегодно при подготовке государственного бюджета.

Цель законопроекта — повысить устойчивость восточной части Латвии, способствовать сохранению населения, укреплению безопасности и повышению благосостояния жителей. Для этого предлагается ввести специальное правовое регулирование и финансовые меры поддержки социального и экономического развития, привлечения инвестиций и повышения конкурентоспособности региона.

Под восточной территорией Латвии предлагается понимать районы вдоль внешней границы Евросоюза с Россией и Беларусью. В нее должны войти все самоуправления Латгальского региона планирования, а также Алуксненский край. Депутаты Сейма предложили включить и другие территории, в частности Екабпилсский край.

Предполагается, что эти самоуправления получат приоритетный доступ к программам политики сплочения ЕС и другим финансовым ресурсам, доступным на национальном и европейском уровнях.

Средства планируется направлять на улучшение гражданской и военной мобильности, обеспечение доступности образования, здравоохранения и социальных услуг, поддержку предпринимательства и инвестиций, укрепление энергетической безопасности, развитие цифровой инфраструктуры, а также сохранение культуры и латгальского языка.

Законопроект предусматривает создание Фонда поддержки развития восточной территории Латвии. Его средствами должны стать деньги государственного и муниципальных бюджетов, фондов ЕС и международных финансовых институтов, пожертвования и другие источники финансирования.

Предполагается, что фонд будет действовать как публичное учреждение под надзором министра умного управления и регионального развития, а функции секретариата и административной поддержки возьмет на себя Латгальский регион планирования.

Фонд сможет финансировать проекты развития, предоставлять гарантии и поручительства, поддерживать стартапы, привлечение специалистов, инновации и развитие экспортно ориентированных отраслей.

Согласно проекту, фонд должен начать работу 1 января 2027 года. Кабинету министров предлагается до 31 октября 2026 года разработать правила его деятельности и условия предоставления поддержки.

На заседании также планируется заслушать отчет рабочей группы по сокращению бюрократии о проделанной работе и дальнейших мерах по уменьшению административной нагрузки. К обсуждению приглашены представители Министерства умного управления и регионального развития, Министерства финансов, Государственной канцелярии, Союза самоуправлений Латвии, Конфедерации работодателей Латвии и других организаций.

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#инвестиции #Латвия #финансирование #экономическое развитие #Евросоюз #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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