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Президент Латвии поблагодарил полицейских, остановивших пьяного министра 2 473

Политика
Дата публикации: 13.09.2026
LETA
Изображение к статье: Ринкевич
ФОТО: LETA

Вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения государственными должностными лицами неприемлемо и заслуживает осуждения, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

«Управление автомобилем в пьяном виде — опасное и преступное поведение, за которое при определенных обстоятельствах предусмотрена уголовная ответственность. Особенно неприемлемо и предосудительно, когда так поступают государственные должностные лица — министры, депутаты или сотрудники правоохранительных органов», — подчеркнул президент.

По его мнению, подобные действия заслуживают сурового наказания, поскольку никто не стоит выше закона. Кроме того, соответствующая реакция государства должна стать сигналом для всего общества.

Ринкевич также обратил внимание на то, что в латвийском обществе по-прежнему слишком распространены случаи, когда люди в состоянии алкогольного опьянения садятся за руль или идут купаться, что приводит к трагедиям.

Президент поблагодарил сотрудников полиции, остановивших нетрезвого водителя и, возможно, предотвративших серьезное происшествие.

«Очень надеюсь, что каждый такой случай заставит кого-то задуматься и не совершать глупостей, а окружающие вовремя остановят "героев", которым захочется прокатиться на автомобиле, мотоцикле или велосипеде», — написал Ринкевич.

Как сообщалось, в субботу министр благосостояния Рейнис Узулниекс был задержан за рулем автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его выдохе было зафиксировано 3,09 промилле алкоголя.

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#полиция #президент Латвии
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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