В новейшей истории это первый случай, когда действующий министр оказывается в изоляторе временного содержания.

Итак, как уже сообщалось, теперь уже бывший министр благосостояния Рейнис Узулниекс (премьер сегодня снял его с должности) был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения и помещен в следственный изолятор! Это первый случай в новейшей истории Латвии, когда действующий министр оказывается в СИЗО! Отметим, что министр Узулниекс, как и все остальные члены правительства, имеют доступ к гостайне высшей категории.

Если посмотреть на новейшую историю, то Узулниекс оказался и первым министром, которого вообще задержали за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Что касается депутатов Сейма, то публично известно, что в свое время был задержан за езду в нетрезвом виде тогдашний депутат Вейко Сполитис, но поскольку содержание алкоголя в крови было 1,4 промилле, то он отделался административным наказанием и публичным порицанием. Он и сам покаялся в содеянном.

В 2015-м году тогдашний депутат Сейма Андрис Вилкс был замечен пьяным в публичном месте. Однако он бы отделался легким испугом, если бы не устроил пьяный дебош в машине "скорой помощи", а затем и в больнице. В итоге Вилкс сложил депутатский мандат и ушел из политики - видимо, навсегда...

Судя по всему, политическая карьера навсегда завершилась и у теперь уже бывшего министра Рейниса Узулниекса. Но это еще не все неприятности, которые его ждут - принадлежащая ему машина, за рулем которой он и был задержан, - Škoda Kodiaq 2022-го года выпуска, - наверняка будет конфискована и отправлена Украине, а его ждут исправительные работы, огромный штраф и лишение прав на 5 лет.

Обязанности министра благосостояния на время полномочий этого правительства, по совместительству, будет исполнять глава минземледелия Улдис Аугулис.