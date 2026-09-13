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Уволенного министра нельзя исключить из предвыборного списка - глава ЦИК 0 377

Политика
Дата публикации: 13.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Выборные бюллетени
ФОТО: LETA

Министра благосостояния Рейниса Узулниекса (СЗК), задержанного за вождение в состоянии алкогольного опьянения, нельзя исключить из списка кандидатов на выборах в Сейм, сообщил агентству LETA председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис

Он пояснил, что исключение кандидата из списка возможно только в отдельных предусмотренных законом случаях и на основании решения суда. В настоящее время такого решения нет.

Кроме того, даже если бы соответствующее судебное решение было принято, до выборов осталось около 20 дней и изготовить новые избирательные бюллетени уже невозможно.

Таким образом, с точки зрения организации выборов для ЦИК в настоящее время ничего не меняется.

Не влияет на ситуацию и намерение исключить Узулниекса из партии. В списках кандидатов в депутаты могут находиться беспартийные лица. Кандидат может вступить в партию уже после выборов или остаться беспартийным и после избрания в парламент.

Звиедрис также пояснил, что до принятия ЦИК окончательного решения о результатах выборов кандидаты в депутаты не могут снять свои кандидатуры.

Если избирательный процесс пройдет без задержек, сначала будут объявлены предварительные результаты, а примерно в середине следующего месяца ЦИК сможет утвердить окончательные итоги выборов.

Только после этого каждый избранный кандидат сможет решить, принимать депутатский мандат или отказаться от него. До утверждения окончательных результатов такой возможности нет, подчеркнул глава ЦИК.

Как сообщалось, Узулниекс, который на предстоящих выборах в Сейм возглавляет список партии в Земгале, в субботу, 12 сентября, был задержан за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его выдохе было зафиксировано 3,09 промилле алкоголя.

Премьер-министр Андрис Кулбергс (ОС) распорядился освободить Узулниекса от исполнения обязанностей министра благосостояния. Исполняющим обязанности министра благосостояния до окончания срока полномочий нынешнего правительства назначен министр земледелия.

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#выборы #увольнение #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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