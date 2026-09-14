Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил на Рижской конференции, что главным фактором безопасности Латвии, Литвы и Эстонии остаются собственные сильные вооруженные силы. По его словам, именно эффективное сдерживание способно предотвратить возможную агрессию.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов считает, что главным условием безопасности стран Балтии является наличие сильных национальных вооруженных сил. Об этом он заявил в интервью агентству LETA во время Рижской конференции.

По словам Буданова, гораздо эффективнее и дешевле заранее создавать надежный потенциал сдерживания, чем впоследствии противостоять возможной агрессии.

«Гораздо проще и дешевле предпринимать меры сдерживания, чтобы сделать агрессию невозможной», — сказал он.

Буданов отметил, что, по его мнению, решающим фактором является не скорость восстановления российских вооруженных сил после войны в Украине, а политические решения, которые может принять руководство России.

Он также подчеркнул, что географическое соседство с Россией объективно создает для стран Балтии дополнительные риски, поэтому Латвии, Литве и Эстонии необходимо постоянно укреплять собственные оборонные возможности.

По его мнению, сильная армия заставляет потенциального противника учитывать военный потенциал соседних государств и повышает цену возможной агрессии. Именно поэтому, считает Буданов, развитие национальной обороны остается ключевым элементом безопасности региона.

Говоря об Украине, Буданов выразил благодарность Латвии за поддержку с начала полномасштабной войны. Он заявил, что украинцы высоко ценят помощь Латвии и не забудут ее вклад.

При этом руководитель Офиса президента Украины скептически оценил перспективы скорого завершения войны. По его словам, Киев неоднократно заявлял о готовности к переговорам, однако, как утверждает Буданов, российская сторона продолжает выдвигать требования, которые Украина считает неприемлемыми.

Он также заявил, что позиция Украины по ключевым вопросам остается неизменной. По словам Буданова, Киев не намерен признавать утрату своих территорий и считает недопустимым изменение международно признанных границ.

Комментируя сообщения о возможном более активном участии разведывательных служб в мирном процессе, Буданов отметил, что подобная практика широко используется в международной дипломатии. Он положительно оценил возможное участие директора ЦРУ США Джона Рэтклиффа, назвав его профессионалом.

Кроме того, Буданов сообщил, что не поддерживает проведение выборов в Украине во время войны. Отвечая на вопрос о развитии украинской программы баллистических ракет, он заявил, что российские силы, по его словам, уже сталкиваются с применением их прототипов.

Таким образом, одним из главных посланий выступления Буданова на Рижской конференции стала необходимость долгосрочного укрепления обороноспособности стран Балтии как основного средства сдерживания возможной агрессии.