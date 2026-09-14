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Эстонский скандал на 60 млн евро дошел до Латвии: кто строит завод по производству боеприпасов 3 841

Политика
Дата публикации: 14.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: патроны
ФОТО: Unsplash

Два бывших руководителя Государственного центра оборонных инвестиций Эстонии, работавшие во время скандальных закупок артиллерийских боеприпасов, теперь возглавляют проект строительства завода по производству взрывчатых веществ и снарядов в Латвии. Несмотря на расследования в Эстонии, латвийские власти заявляют, что не сомневаются в проекте.

В Эстонии продолжается громкий скандал вокруг закупки артиллерийских боеприпасов, на которые государство перечислило почти 60 млн евро аванса. Проверка показала, что часть продукции оказалась непригодной к использованию: в снарядах выявили некачественное взрывчатое вещество, из-за чего их нельзя было передавать Украине. Некоторые боеприпасы были недоукомплектованы, а другие имели производственные дефекты.

Последствия этой истории оказались серьезными. Пост министра обороны покинул Ханно Певкур, по ряду контрактов идут судебные разбирательства, а возможные нарушения при закупках проверяет Европейская прокуратура. Кроме того, в конце сентября в Эстонию должна прибыть следственная группа Европейской комиссии.

Как сообщает программа Латвийского телевидения de facto, история получила продолжение и в Латвии. Два человека, занимавшие ключевые должности в эстонском Государственном центре оборонных инвестиций во время спорных закупок, сегодня руководят проектом строительства завода по производству взрывчатых веществ и артиллерийских снарядов.

Речь идет о бывшем руководителе центра Магнусе-Валдемаре Сааре и его заместителе Катри Раудсепп. Именно они участвовали в переговорах с поставщиками и подписывали часть контрактов, которые впоследствии стали предметом разбирательств.

После ухода из государственного сектора оба в марте этого года присоединились к компании Wolfram Europa, которая ведет переговоры о реализации крупного оборонного проекта в Латвии.

Сам Саар в интервью de facto заявил, что происходящее в Эстонии относится к его прежней работе и никак не должно повлиять на планы строительства предприятия в Латвии.

По словам латвийских властей, государство хорошо знает основного инвестора проекта, который уже реализовывал инициативы в Латвии, а выбор руководителей компании остается внутренним решением ее владельца.

При этом сам эстонский скандал пока далек от завершения. Всего были расторгнуты семь контрактов на поставку боеприпасов, причем по пяти из них уже идут судебные или арбитражные процессы. Непригодные для использования снаряды сейчас находятся на складе в одной из европейских стран, а их хранение обходится Эстонии примерно в 20 тысяч евро в месяц.

Таким образом, пока в Эстонии продолжаются расследования и судебные процессы, связанные с закупками боеприпасов, бывшие руководители оборонного центра уже участвуют в реализации одного из крупнейших проектов оборонной промышленности в Латвии.

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#Эстония #Латвия #коррупция #закупки #производство #оборона
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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