Как известно, в субботу поздно вечером был задержан и помещен в изолятор теперь уже бывший министр благосостояния Рейнис Узулниекс. При первичной проверке алкометр констатировал 3,5 промилля! Затем все-таки проверка констатировала 3 промилля. Но и это очень-очень много!

"Тремя промилля говорит о том, что алкоголь, скорее всего, употреблялся в течение длительного времени.

Это очень много. Но это означает, что если человек с таким большим промилле еще может ездить на машине, то это длительное употребление спиртного. И это заболевание затянулось ", - сказал в интервью программе Panorāma Латвийского ТВ руководитель амбулаторного центра «Велдре» Национального центра психического здоровья Марис Таубе.

И именно опьянение также мешает понять и оценить то, что сам человек делает.

Очевидно, что тем, кто напивается до такого состояния, требуется лечение, поскольку это уже алкоголизм.