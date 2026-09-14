Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Эта болезнь затянулась...» Медики об алкоголизме экс-министра 1 470

Политика
Дата публикации: 14.09.2026
LTV
Изображение к статье: Алкометр в руке полицейского

Алкометр в руке полицейского

ФОТО: LETA

Как бывший министр вообще смог в таком состоянии водить машину?

Как известно, в субботу поздно вечером был задержан и помещен в изолятор теперь уже бывший министр благосостояния Рейнис Узулниекс. При первичной проверке алкометр констатировал 3,5 промилля! Затем все-таки проверка констатировала 3 промилля. Но и это очень-очень много!

"Тремя промилля говорит о том, что алкоголь, скорее всего, употреблялся в течение длительного времени.

Это очень много. Но это означает, что если человек с таким большим промилле еще может ездить на машине, то это длительное употребление спиртного. И это заболевание затянулось ", - сказал в интервью программе Panorāma Латвийского ТВ руководитель амбулаторного центра «Велдре» Национального центра психического здоровья Марис Таубе.

И именно опьянение также мешает понять и оценить то, что сам человек делает.

Очевидно, что тем, кто напивается до такого состояния, требуется лечение, поскольку это уже алкоголизм.

×
#медицина #алкоголизм #лечение #здоровье
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
3
0
0
0
1
2

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ручки
Изображение к статье: Хаски Эксклюзив!
Изображение к статье: налоги
Изображение к статье: гужевая повозка в деревне

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: самолет компании
Бизнес
Изображение к статье: Сенбернар
В мире животных
Изображение к статье: полицейский с алкометром
Политика
3
Изображение к статье: туман на озере
Наша Латвия
Изображение к статье: Шпионы
В мире
Изображение к статье: Конфеты в вазочке
Наша Латвия
3
Изображение к статье: самолет компании
Бизнес
Изображение к статье: Сенбернар
В мире животных
Изображение к статье: полицейский с алкометром
Политика
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео