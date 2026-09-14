За три недели до выборов в 15-й Сейм стало известно, какие проблемы возникли при использовании специальных регистрационных конвертов на муниципальных выборах прошлого года. Несмотря на доработку системы, именно эти конверты вновь будут использоваться, если электронный реестр избирателей даст сбой или при досрочном голосовании.

До выборов в 15-й Сейм остается три недели, и Центральная избирательная комиссия завершает подготовку новой электронной системы учета избирателей. Однако опыт прошлогодних муниципальных выборов показывает, что резервная процедура с регистрационными конвертами сопровождалась серьезными нарушениями, из-за которых часть голосов оказалась недействительной, сообщает передача Nekā personīga (ТВ3).

Специальные регистрационные конверты впервые начали использовать после решения суда, который признал, что люди, находящиеся в больницах или местах лишения свободы за пределами своего самоуправления, должны иметь возможность голосовать на выборах своего края.

Такие бюллетени помещали в обычный избирательный конверт, а затем — в регистрационный, где сотрудники комиссии должны были указать данные избирателя и поставить официальную печать. После этого конверты со всей Латвии свозили в единый сортировочный пункт, распределяли по муниципалитетам и отправляли на подсчет.

Именно на этапе сортировки выявились многочисленные нарушения. Как следует из видеозаписей, оказавшихся в распоряжении передачи, часть регистрационных конвертов поступила без печатей, без данных избирателей или сразу с обоими нарушениями. Некоторые бюллетени вообще были доставлены без регистрационных конвертов.

Отсутствие данных не позволяло проверить, зарегистрирован ли человек в списке избирателей, а отсутствие печати автоматически делало конверт недействительным.

Председатель ЦИК Марис Звиедрис отметил, что процедура применялась впервые, поэтому полностью избежать ошибок не удалось.

Бывшая глава ЦИК Кристине Саулите рассказала, что уже днем во время работы сортировочного пункта обнаружила большое количество незапечатанных конвертов, особенно поступивших из Риги. По ее словам, такие бюллетени приходилось признавать недействительными.

Большинство проблемных конвертов поступило именно из рижских больниц и мест лишения свободы. По словам очевидцев, в ночь выборов их дополнительно отвозили в Рижскую думу, где тогда находилась городская избирательная комиссия, чтобы проставить недостающие печати. Звиедрис пояснил, что печати конкретных участков физически не могли находиться одновременно во всех местах голосования, поэтому их ставили уже после доставки конвертов.

Всего в сортировочный пункт поступило 909 регистрационных конвертов. Даже после дополнительного оформления 50 из них были признаны недействительными — это более 5% всех голосов, оформленных таким способом. Для сравнения, по стране доля недействительных бюллетеней из-за ошибок в оформлении составила лишь 0,12%. В ЦИК при этом утверждают, что эти голоса не могли повлиять на распределение депутатских мандатов ни в одном самоуправлении.

На предстоящих выборах в Сейм процедура будет иной. Поскольку по всей стране используются одинаковые партийные списки, сортировать бюллетени по муниципалитетам больше не потребуется — в больницах и тюрьмах их смогут сразу опускать в урны.

Однако сами регистрационные конверты останутся частью избирательного процесса. В них будут храниться бюллетени досрочного голосования, а если электронный реестр избирателей перестанет работать, в такие конверты будут помещать и бюллетени, поданные непосредственно в день выборов.

Электронный реестр начали создавать только поздней весной после расторжения контракта с первоначальным подрядчиком из-за скандала вокруг IT-закупок. Разработку передали АО «Латвийские государственные леса». Система готова с июня и сейчас проходит тестирование. В конце августа ее уже проверяли избирательные комиссии.

По словам председателя Рижской избирательной комиссии Илмара Пилиниекса, во время испытаний были выявлены лишь отдельные небольшие неполадки, которые еще можно устранить. Марис Звиедрис добавил, что 99,9% участков успешно справились с тестированием, а большинство вопросов касалось новой процедуры хранения досрочных голосов.

Еще одной задачей остается обучение членов избирательных комиссий. Пока специальное обучение прошли около 10% их состава против примерно 20% перед муниципальными выборами прошлого года. В ЦИК считают, что времени до голосования еще достаточно, поскольку обучение продолжается с помощью методических материалов и видеокурсов.

Итоги прошлогодних выборов пересматривать не планируют, однако нынешняя кампания должна показать, удалось ли устранить ошибки, выявленные при первом применении новой процедуры.