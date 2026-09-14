Пока Евросоюз обсуждает продление санкций против более чем 3000 человек, в Латвии вновь возник вопрос о статусе российского миллиардера Петра Авена. Несмотря на санкции и проверки спецслужб, власти заявляют, что юридических оснований для лишения его латвийского гражданства нет.

Страны Европейского союза должны до вторника согласовать продление санкций, введенных в связи с российским вторжением в Украину. Переговоры затянулись из-за позиции Словакии, однако в санкционном списке по-прежнему остается проживающий в Латвии российский миллиардер Петр Авен. Об этом сообщает передача De facto Латвийского телевидения.

По данным передачи, после смены политического руководства Министерства внутренних дел позиция латвийских властей в отношении гражданства Авена не изменилась. Несмотря на международные санкции, государственные органы не нашли законных оснований для его лишения латвийского паспорта.

Журналисты De facto на прошлой неделе случайно встретили Авена в одном из парков в центре Риги. Отвечать на вопросы он отказался, несколько раз повторив по-латышски: «Сейчас не могу. Не готов».

Авен получил латвийское гражданство еще до введения санкций, воспользовавшись своим происхождением — его дед был родом из Латвии. Законность предоставления гражданства ранее проверяло Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), однако расследование завершилось без выявления нарушений.

После начала полномасштабной войны в Украине Авен оказался среди российских бизнесменов, приглашенных на встречу в Кремль, а затем был включен в санкционные списки ЕС как один из предпринимателей, близких к Владимиру Путину. Позднее аналогичные ограничения в отношении него ввели также США и Великобритания. Сейчас его активы остаются замороженными, а сам бизнесмен продолжает оспаривать санкции в судах ЕС.

Возможность лишения Авена латвийского гражданства спецслужбы изучали в течение последних нескольких лет. Поправки к Закону о гражданстве, принятые весной 2022 года, позволяют лишить гражданства лиц, оказывавших поддержку государствам, совершающим военные преступления или подрывающим независимость демократических стран. Однако, как отмечает De facto, доказательств, позволяющих применить эти нормы в отношении Авена, представлено не было.

Параллельно продолжаются дискуссии о продлении европейских санкций. Если раньше против их продления регулярно выступала Венгрия, то после смены власти в Будапеште эта позиция изменилась. По словам главы венгерского МИД Аниты Орбан, страна больше не намерена использовать право вето в отношении лиц, исключение которых не отвечает интересам Венгрии.

Теперь главным препятствием для продления санкций остается Словакия. По неофициальной информации, Братислава добивается исключения из санкционного списка российского миллиардера Алишера Усманова и Михаила Фридмана — бывшего делового партнера Авена.

Сам Авен отказался отвечать на вопросы журналистов как лично, так и письменно. В письменном комментарии он заявил, что не хочет становиться участником предвыборной кампании в Латвии и использоваться в политической борьбе.

Тем временем судебные разбирательства продолжаются. Сейчас рассматривается апелляция по делу о санкциях, действовавших до весны 2023 года: ранее Суд ЕС удовлетворил иск Авена, однако Латвия обжаловала это решение. Одновременно бизнесмен оспаривает и новые санкции Совета ЕС, которые продолжают действовать.

Таким образом, вопрос о санкциях в отношении Петра Авена остается открытым, тогда как его латвийское гражданство власти пересматривать пока не намерены.