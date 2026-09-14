Теперь уже бывший министр благосостояния от Союза зеленых и крестьян (СЗК) Рейнис Узулниекс сможет получить компенсацию за освобождение от должности, выяснило агентство ЛЕТА.

Согласно закону о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, член Кабинета министров по окончании исполнения должностных обязанностей может получить выходное пособие в размере одного месячного оклада.

Пособие выплачивается в течение месяца со дня прекращения исполнения должностным лицом своих обязанностей, если только это должностное лицо на момент потери должности не является депутатом Сейма, в течение месяца со дня прекращения исполнения обязанностей не утверждено членом Кабинета министров, не назначено на должность парламентского секретаря или не вошло в состав Сейма, а также после освобождения от должности не продолжает исполнять обязанности советника президента, консультативного должностного лица или работника члена Кабинета министров и не приступает к их исполнению в течение месяца со дня прекращения исполнения должностных обязанностей.

Узулниекс ранее не был депутатом Сейма, поэтому у него нет мандата, который можно было бы восстановить.

Также выплачивается компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска, если таковые имеются.

Как сообщалось, в субботу Узулниекс был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения 3,09 промилле. По факту произошедшего Государственная полиция начала уголовный процесс.

С учетом произошедшего СЗК отозвал Узулниекса с поста министра, а также обязался исключить его из партии.