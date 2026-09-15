До выборов депутаты успеют провести три пленарных заседания. Одно из них пройдет уже в этот четверг, 17-го сентября. Поскольку до выборов уже рукой подать, оппозиция буквально забросала парламент своими инициативами. В частности, парламентарии от оппозиции призывают "прекратить мучения" и сократить за ненадобностью Фонд интеграции общества. Напомним: после долгого аудита минкульт все-таки не решился ликвидировать данный Фонд, а лишь предлагает его реорганизацию. Депутаты же считают, что необходимо принять радикальное решение.

Также слуги народа призывают Сейм исправить, мягко говоря, ошибку, сделанную тогдашним премьером Кариньшем, и ликвидировать министерство климата и энергетики, передав его функции снова министерству умной администрации и регионального развития.

Оппозиция настаивает и на том, чтобы освободить молодых людей по первому месту их работы от уплаты подоходного налога с населения сроком на 1 год. По мнению авторов законопроекта, это повысит шансы молодых людей найти работу именно в Латвии.