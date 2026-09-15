Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«А фонд интеграции ликвидировать...» В Сейме соберутся на одно из последних пленарных заседаний перед выборами 0 58

Политика
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пленарное заседание Сейма

Пленарное заседание Сейма. Foto: Reinis Inkēns, Saeima

В повестке дня и предложение оппозиции о ликвидации целого министерства.

До выборов депутаты успеют провести три пленарных заседания. Одно из них пройдет уже в этот четверг, 17-го сентября. Поскольку до выборов уже рукой подать, оппозиция буквально забросала парламент своими инициативами. В частности, парламентарии от оппозиции призывают "прекратить мучения" и сократить за ненадобностью Фонд интеграции общества. Напомним: после долгого аудита минкульт все-таки не решился ликвидировать данный Фонд, а лишь предлагает его реорганизацию. Депутаты же считают, что необходимо принять радикальное решение.

Также слуги народа призывают Сейм исправить, мягко говоря, ошибку, сделанную тогдашним премьером Кариньшем, и ликвидировать министерство климата и энергетики, передав его функции снова министерству умной администрации и регионального развития.

Оппозиция настаивает и на том, чтобы освободить молодых людей по первому месту их работы от уплаты подоходного налога с населения сроком на 1 год. По мнению авторов законопроекта, это повысит шансы молодых людей найти работу именно в Латвии.

×
#выборы #налоги #Латвия #молодежь #реформы #оппозиция #парламент #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: полицейский с алкометром
Изображение к статье: Кирилл Буданов
Изображение к статье: патроны
Изображение к статье: Петр Авен

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Овощи
Дом и сад
Изображение к статье: Лебедь
ЧП и криминал
Изображение к статье: Сьюзен Сарандон заявила, что из-за позиции по Газе лишилась ролей в Голливуде
Культура &
Изображение к статье: Интернет-магазин
Бизнес
Изображение к статье: Эмблема БПБК
Наша Латвия
Изображение к статье: Через Рижский порт в Европу повезут авиационное топливо из Узбекистана
Бизнес
1
Изображение к статье: Овощи
Дом и сад
Изображение к статье: Лебедь
ЧП и криминал
Изображение к статье: Сьюзен Сарандон заявила, что из-за позиции по Газе лишилась ролей в Голливуде
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео