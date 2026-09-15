Еще с подписью бывшего министра сообщения на рассмотрение был подготовлен информационный доклад о дорожных знаках с указанием населенных пунктов Российской Федерации и Республики Беларусь. В муниципальной дорожной сети такие указатели обнаружены лишь в отдельных самоуправлениях - на административной территории Даугавпилса и Риги.

В других самоуправлениях, в том числе в Балвском крае и ряде других регионов Восточной Латвии, подобных указателей на муниципальных дорогах нет. Это говорит о том, что проблема носит локальный, а не общегосударственный характер. На государственных дорогах ситуация существенно отличается.

По данным "Latvijas Valsts ceļi" (LVC), всего насчитывается 235 указателей с названиями российских и белорусских населенных пунктов. Частичная корректировка крупных указателей с несколькими направлениями и полная замена знаков, где указано только название российского или белорусского города, может обойтись примерно в 120 тысяч евро с НДС.

Доклад довольно долго кочевал по коридорам власти, однако проект предусматривает замену всех дорожных знаков до 30 сентября этого года. Общественное обсуждение прошло еще в феврале, и поступило всего два возражения, главным образом связанных с тем, что эти средства можно было бы направить на более полезные цели. Авторы проекта, однако, отмечают, что корректировка указателей - уже не только символический вопрос, но и необходимость защиты инфраструктуры: фиксируются случаи повреждения или самовольного изменения знаков с названиями государств-агрессоров, что приводит к материальному ущербу и дополнительным расходам на их восстановление.