Инфляция в Латвии в этом году может составить 3,3–3,4%, однако к концу года ожидается ускорение роста цен, которое главным образом будет обусловлено повышением стоимости энергоносителей.

Даинис Гашпуйтис, главный экономист: – В августе потребительские цены по сравнению с июлем выросли на 0,3%, а годовая инфляция достигла 3,2%. Наибольшее влияние на изменение уровня цен за месяц оказал рост стоимости энергоносителей, который повлиял на транспортные и жилищные расходы. В то же время цены снизились на продукты питания, а также на одежду и обувь.

После ослабления инфляции летом риски нового роста цен возвращаются. Главным фактором сейчас является повышение цен на энергоносители. Динамика цен на продукты пока не выглядит тревожной, однако риски на ближайшие месяцы и особенно на следующий год уже заметны. Рост заработных плат, хотя в этом году и замедлился, по-прежнему будет поддерживать повышение цен на услуги.

Ситуация на энергетическом рынке становится всё более напряжённой. Удары США по иранским нефтяным танкерам и атака на нефтегазовую инфраструктуру Саудовской Аравии усилили опасения относительно поставок, а участники рынка всё больше исходят из того, что конфликт может затянуться. Мировые запасы нефти продолжают сокращаться, что уменьшает возможности для стабилизации цены на нефть.

Напряжённость на рынке нефтепродуктов ещё выше: цены на переработку дизельного топлива уже достигли рекордных значений, а обеспечение поставок становится сложнее. С приближением зимы спрос будет расти, и сложности с поставками могут усилиться. Поэтому риски дальнейшего роста цен на нефть и нефтепродукты очень высоки.

Растёт напряжённость и на рынке природного газа. Цена природного газа составляет около 75 евро за МВт·ч, что является самым высоким уровнем с начала 2023 года. Европейские газовые хранилища заполнены лишь примерно на 67%, что значительно ниже исторического уровня для этого времени года.

Главная причина роста цен — геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке и связанные с ней перебои в поставках сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив. До наступления зимы Европе ещё необходимо закупить значительный объём газа, одновременно конкурируя с азиатскими покупателями за доступные партии СПГ.

Постепенно формируется давление на цены на продукты питания. Индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в августе вырос на 1,9% — до 133,3 пункта, достигнув самого высокого уровня с ноября 2022 года. Цены выросли во всех основных категориях продуктов, особенно на сахар и зерновые.

Оскар Ник Малниекс, экономист: – В конце лета обычно наблюдается небольшое снижение общего уровня цен. Однако в этот раз подорожание топлива не позволило инфляции ослабнуть. В августе цены по сравнению с июлем выросли на 0,3%, а годовая инфляция вновь превысила отметку в 3% и, вероятно, будет продолжать расти до конца года.

Наибольшее влияние на месячную инфляцию оказал транспорт: цены здесь выросли на 2,1%, главным образом из-за подорожания топлива на 8,8%. Более дорогая тепловая энергия увеличила стоимость товаров и услуг, связанных с жильём, на 0,7%. С другой стороны, месячную инфляцию сдержало сезонное снижение цен на продукты питания — на 1,2%.

В предыдущие месяцы инфляцию сдерживали несколько факторов. Энергетические и финансовые рынки успокаивались благодаря хрупкому перемирию на Ближнем Востоке и увеличению интенсивности движения через Ормузский пролив. Однако в августе как военные, так и экономические боевые действия возобновились, что сопровождалось резким ростом цен на нефть.

Цена сырой нефти достигла 100 долларов за баррель, а маржа переработки нефтепродуктов поднялась до рекордного уровня, что означает ещё большее подорожание топлива для потребителей. В начале сентября оптовая цена дизельного топлива была вдвое выше цены сырой нефти.

Цена природного газа также выросла до 73 евро за МВт·ч, более чем вдвое превысив уровень сентября прошлого года. Газовые хранилища — как в Инчукалнсе, так и в Европе в целом — постепенно заполняются, однако накопленный объём сравнительно меньше, чем в последние годы.

Что касается цен на продукты питания, то сниженный НДС на отдельные продукты питания, введённый в июле, продолжит сдерживать рост цен на продукты и общую инфляцию до июня следующего года. В августе продукты питания были на 4% дешевле, чем год назад.

Петерис Страутиньш, главный экономист: – В августе потребительские цены по сравнению с июлем выросли, хотя обычно в это время наблюдается месячная дефляция. Главным фактором, который в августе не позволил реализоваться обычному сезонному снижению цен, стал рост транспортных расходов. Цены на топливо со временем следуют за ценами на нефть, поэтому в сентябре ожидается ещё одно повышение.

При этом цены на продукты питания и безалкогольные напитки в августе были на 4% ниже, чем год назад. Это самое значительное снижение цен на эти товары с марта 2010 года. Продукты снизили годовую инфляцию на 0,91 процентного пункта, транспорт увеличил её на 1,12 п.п., а энергия, потребляемая в жилищном секторе, — ещё почти на столько же.

В сентябре годовая инфляция значительно увеличится и превысит 3,5%. Возможности налоговых изменений по снижению цен на продукты, по всей видимости, уже исчерпаны, а стоимость жизни продолжит повышаться из-за энергоносителей. В частности, ожидается дальнейший рост тарифов на тепло, а топливо также подорожает из-за сокращения мировых резервов, которые до сих пор защищали потребителей от более высоких цен.

Карлис Пургайлис, главный экономист: – Инфляция снова начала ускоряться, а её основными факторами по-прежнему являются категории, связанные с энергоносителями, прежде всего транспорт и расходы на жильё. Значительную роль продолжает играть геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке, поддерживая рекордно высокие цены на нефть на мировом рынке.

Вторым важным фактором инфляции является сектор услуг, где по-прежнему ощущается влияние быстрого роста заработных плат в предыдущие годы. Хотя темпы роста зарплат постепенно становятся более умеренными, высокие затраты на рабочую силу продолжают отражаться в ценах на услуги. Это подтверждают и данные: по сравнению со средним уровнем цен в 2025 году цены на услуги в августе этого года были выше на 7,4%, тогда как цены на товары выросли на 1,8%.

Положительным сигналом является снижение цен на продукты питания. Сниженная ставка НДС на отдельные продукты, введённая в июле, продолжает уменьшать ценовое давление в этой категории. Продукты питания по-прежнему остаются единственной крупной группой потребительских товаров, которая сдерживает общую инфляцию.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается, поэтому цены на нефть и природный газ и в этом месяце продолжают расти. Цена нефти Brent поднялась почти до 100 долларов за баррель, а цена природного газа за год выросла более чем на 130%. Это свидетельствует о том, что инфляционное давление в ближайшие месяцы может оставаться повышенным и, вероятно, сохранится как минимум до конца года.

Поэтому по-прежнему сохраняется прогноз, что к концу года инфляция в Латвии может приблизиться к 4%.