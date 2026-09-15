Уютный домик центра Koka Rīga, что на 150-летней атмосферной улочке Красотаю, стал на днях местом, где столичная власть предстала перед напряженной толпой. Гризинькалнс, между прочим, населяет 12 тысяч жителей!

За и против

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс начал с того, что извинился перед теми, кого назвал «хейтерами», — а на самом деле это люди, озабоченные доступностью автостоянок. Однако есть среди нас и те, кто разрисовывает стены и пишет гадости про других в сети!

Его партайгеноссе Марта Котелло, председатель Комитета по внешним пространствам и мобильности, отметила, что среди пришедших (а таковых набралось столько, что в просторном зале стояли впритык!) есть ее единомышленники. «Постараемся быть уважительными!»

Директор Департамента внешней среды и мобильности Кристапс Каулиньш вывел на экран презентацию первой в Риге зоны с 20-километровым ограничением; введением платных автостоянок; устройством т. н. «модального фильтра» — бетонных блоков с цветочными горшками — на углу улиц Лабораторияс и Варну.

Населению нововведения особенно не зашли — уже собрано более 3 тысяч подписей за отмену. Со своей стороны, Департамент провел опрос, в коем выиграли сторонники реформ (поучаствовали более 4 тысяч респондентов, и по разным темам изменения одобрили 76–79%). Заодно г-н Каулиньш показал схемы ДТП в районе, однако отметил, что причины таковых неясны.

«Стыдно!»

Терпения публики хватило ненадолго. Недовольные выкрики из зала начались уже на 15-й минуте. Когда г-н Каулиньш стал озвучивать цифры одобрения, гризинькалнсцы стали захлопывать его, крича: «Kauns! Bulšits!» (приблизительный перевод латышско-английского возмущения: «Стыдно! Полная хрень!»).

Директор департамента оставался невозмутим, сказав, что в планировании движения помогал искусственный интеллект. Интересно, а что, труженики транспортного цеха самоуправления г. Риги уже могут на работу не ходить?

Среди прочего К. Каулиньш упомянул неудовлетворенность малым размером установленных весной дорожных знаков, которые действительно размером с блюдце. Напросилось своеобразное решение — спилить заграждающие их ветви… Вячеслав Макаров, который инициировал сбор протестных подписей, попросил поднять руки всех, кто живет в Гризинькалнсе. Лес рук! В т. ч. и ваш автор с ул. Пернавас.

Второе предложение — поднять руки тем, кто за то, чтобы поменять порядок. Опять абсолютное большинство. «Нас не слышат», — посетовал господин Макаров. И потребовал в качестве первого шага демонтировать пресловутый «модальный фильтр». Бурные аплодисменты!

Сорок дней в пробках

— У нас тут не референдум и не голосование поднятием рук, — отрезвил жильцов К. Каулиньш. И предложил вновь пойти на… консультативный совет по организации дорожного движения.

— Мы на улице Варну как в Берлине, где была построена стена, — пожаловался собственник квартиры. — Вы же, господин Каулиньш, говорили по ТВ: если людям не понравится, уберем?

«Убрать, убрать!» — заскандировал зал. А модная барышня с приобретенным иностранным акцентом объяснила, что подобная организация движения распространяется по всему миру. «Вы заботитесь только о том, чтобы вам было на две минуты быстрее», — пожурила она сограждан.

«У меня в семье четыре человека, и благодаря этим нововведениям мы 40 дней в году проводим в пробке», — возмутился местный житель Алексей. «Машина — это привилегия», — возразил другой мужчина. Не обошлось со стороны сторонников модального фильтра и без указания пальчиком на «антигосударственные партии»…

— Мы готовы говорить и взвешивать решения, — попробовал успокоить собравшихся мэр. Скажем, по пресловутому «фильтру» есть аж четыре решения! Главное — «не провоцировать». В общем, мы вас услышали…

— Это отличная идея, здесь стало так тихо! — сказал по-английски один господин, живущий на ул. Варну. Его встретили недовольными возгласами.

Господа Клейнбергс и Каулиньш не ожидали жесткого приема от своих земляков. (фото автора)