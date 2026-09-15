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«То, что делает Банк Латвии - безумие!» 1 521

Политика
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гунтис Гутманис

Гунтис Гутманис

Представитель отрасли сельского хозяйства считает, что Банк Латвии занялся не своим делом.

Председатель совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис в интервью ТВ-24 присоединился к волне негодования фермерских организаций в связи с рекомендациями Банка Латвии коммерческим банкам. В своем документе Банк Латвии фактически указывает фермерам, как им обрабатывать поля, когда сеять и т.п.

"То, что делает Банк Латвии - это безумие! Советуют, к примеру, не обрабатывать часть полей с пшеницей... Чтобы людям, которые не связаны с сельским хозяйством, было понятно, то это все равно, если бы Банк Латвии призвал бы банки не выдавать кредиты тем, у кого дети учатся на оценки ниже 8, или тем семьям, у которых вместо электромобиля авто на дизельном топливе!

Лучше бы Банк Латвии думал, как нам всем больше зарабатывать!" - сокрушался Г. Гутманис

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#сельское хозяйство #банк Латвии #финансы #кредиты #фермеры #экономика
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Эдуард Эльдаров
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