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Алкоголь, наркотики и азартные игры: зависимости стали главой причиной отказа в допуске к гостайне в Латвии 0 171

Политика
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: казино

В прошлом году зависимости стали самой распространенной причиной отказа в выдаче или аннулирования допуска к государственной тайне в Латвии. По данным Службы государственной безопасности, более половины таких решений были связаны с алкоголем, наркотиками или азартными играми.

Зависимости остаются одной из главных причин, по которым государственные органы безопасности Латвии отказывают в выдаче допуска к государственной тайне или аннулируют уже выданное разрешение.

Как сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ), в прошлом году из 39 человек, которым отказали в доступе к государственной тайне или лишили такого допуска, 22 получили отрицательное решение именно из-за выявленных зависимостей — алкогольной, наркотической или игровой.

По оценке СГБ, люди с подобными проблемами могут стать более уязвимыми для вербовки и давления со стороны иностранных спецслужб. Помимо самой зависимости, риском считается возможность шантажа — например, угрозы предать проблему огласке.

Решение о наличии зависимости принимают не сотрудники спецслужб. Если во время проверки возникают обоснованные сомнения, человека могут направить на медицинское обследование.

В Бюро по защите Сатверсме (БЗС) пояснили, что закон запрещает предоставлять доступ к сведениям с грифами «конфиденциально», «секретно» и «совершенно секретно» лицам, у которых выявлены психические или поведенческие расстройства, включая связанные с употреблением алкоголя, наркотических, психотропных или токсических веществ, если это ставит под сомнение их способность соблюдать требования по защите государственной тайны.

Окончательное заключение в таких случаях выносит специальная медицинская комиссия. Именно она определяет, может ли состояние здоровья человека повлиять на его способность работать с секретной информацией.

В БЗС отмечают, что не ведут подробную статистику по причинам отказов, однако подтверждают: в последние годы неоднократно принимались решения об отказе в допуске именно из-за употребления алкоголя или наркотических веществ.

Таким образом, латвийское законодательство рассматривает зависимости не только как проблему здоровья, но и как потенциальный фактор риска для защиты государственной тайны и национальной безопасности.

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#алкоголь #Латвия #азартные игры #национальная безопасность #наркотики
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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