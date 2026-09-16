Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ближе к Родине - комиссия концептуально одобрила поправки 1 217

Политика
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Председатель комиссии Сейма Олег Буров

Председатель комиссии Сейма Олег Буров. Foto: Ieva Ābele, Saeima

Решение, правда, будет относиться уже к следующим выборам.

Комиссия по делам госуправления и самоуправлений в среду, 16 сентября, концептуально поддержала поправки к Закону «о выборах в Сейм». Предполагается, что поправки о том, чтобы избиратели за рубежом были привязаны к избирательным округам по месту их последнего декларирования в Латвии вступят в силу на выборах в Сейм 2030 года.

"Цель этих поправок — обеспечить более справедливое и соответствующее фактической ситуации распределение избирателей между избирательными округами, при этом сохранив тесную связь между проживающими за рубежом гражданами Латвии и их родным регионом. Это и вопрос более сбалансированного представительства в разных избирательных округах", - говорит председатель комиссии по делам госуправления и муниципалитетов Олег Буров.

Законопроект предусматривает изменение порядка причисления проживающих за границей граждан Латвии к избирательным округам. В дальнейшем проживающих за границей избирателей планируется причислить к тому избирательному округу, в котором было зарегистрировано их последнее декларированное место жительства в Латвии. А в случаях, когда информации о таком месте жительства нет, избирателей по-прежнему причисляли бы к Рижскому избирательному округу.

Нынешнее регулирование появилось в то время, когда в распоряжении государства не было информации о прежних местах жительства многих проживающих за рубежом граждан в Латвии.

Изменения помогут обеспечить пропорциональность представительства депутатов, что точнее соответствует фактическому распределению избирателей по избирательным округам. При этом у лиц, о которых нет сведений о ранее задекларированном месте жительства в Латвии, сохранился бы прежний порядок и они были бы причислены к Рижскому избирательному округу.

×
#выборы #Латвия #парламент #комиссия
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: поезд
Изображение к статье: забастовка Эксклюзив!
Изображение к статье: приватизация Эксклюзив!
Изображение к статье: Latvenergo

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: алкотестер
Lifenews
Изображение к статье: Можно ли умываться хозяйственным мылом: преимущества и недостатки
Люблю!
Изображение к статье: В Айнажи задержан гражданин Эстонии, который угрожал людям предметом, похожим на оружие
ЧП и криминал
Изображение к статье: флаги Польши и Украины
В мире
Изображение к статье: Центр защиты прав потребителей (PTAC) распорядился ограничить в Латвии доступ к интернет-магазину
Бизнес
Изображение к статье: Лукашенко с посланниками Трампа
В мире
1
Изображение к статье: алкотестер
Lifenews
Изображение к статье: Можно ли умываться хозяйственным мылом: преимущества и недостатки
Люблю!
Изображение к статье: В Айнажи задержан гражданин Эстонии, который угрожал людям предметом, похожим на оружие
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео