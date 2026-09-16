Комиссия по делам госуправления и самоуправлений в среду, 16 сентября, концептуально поддержала поправки к Закону «о выборах в Сейм». Предполагается, что поправки о том, чтобы избиратели за рубежом были привязаны к избирательным округам по месту их последнего декларирования в Латвии вступят в силу на выборах в Сейм 2030 года.

"Цель этих поправок — обеспечить более справедливое и соответствующее фактической ситуации распределение избирателей между избирательными округами, при этом сохранив тесную связь между проживающими за рубежом гражданами Латвии и их родным регионом. Это и вопрос более сбалансированного представительства в разных избирательных округах", - говорит председатель комиссии по делам госуправления и муниципалитетов Олег Буров.

Законопроект предусматривает изменение порядка причисления проживающих за границей граждан Латвии к избирательным округам. В дальнейшем проживающих за границей избирателей планируется причислить к тому избирательному округу, в котором было зарегистрировано их последнее декларированное место жительства в Латвии. А в случаях, когда информации о таком месте жительства нет, избирателей по-прежнему причисляли бы к Рижскому избирательному округу.

Нынешнее регулирование появилось в то время, когда в распоряжении государства не было информации о прежних местах жительства многих проживающих за рубежом граждан в Латвии.

Изменения помогут обеспечить пропорциональность представительства депутатов, что точнее соответствует фактическому распределению избирателей по избирательным округам. При этом у лиц, о которых нет сведений о ранее задекларированном месте жительства в Латвии, сохранился бы прежний порядок и они были бы причислены к Рижскому избирательному округу.