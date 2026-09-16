Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода намерен провести пикет у здания Кабинета министров и потребовать отставки министра здравоохранения. Профсоюз заявляет, что без дополнительного финансирования система здравоохранения продолжит испытывать нехватку кадров.

Совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA / ЛПРЗСУ) решил сохранить свои требования к правительству при подготовке государственного бюджета на 2027 год. Помимо проведения акции протеста у Кабинета министров, организация выразила недоверие министру здравоохранения и призвала к его отставке.

Главным требованием профсоюза остается повышение заработной платы всем работникам здравоохранения не менее чем на 30%. По мнению ЛПРЗСУ, необходимые средства должны быть предусмотрены в государственном бюджете и включены в тарифы на оплачиваемые государством медицинские услуги.

Кроме того, профсоюз предлагает пересмотреть правила о минимальной заработной плате и специальных надбавках для медиков, а также создать механизм регулярной индексации оплаты труда.

Поводом для решения стали итоги переговоров с Министерством здравоохранения. В сентябре министерство сообщило, что повышение зарплат на 25,4% потребовало бы около 228,7 млн евро. При этом, как отмечает профсоюз, конкретного решения о выделении средств и сроков его принятия принято не было.

ЛПРЗСУ также обращает внимание на проект государственного бюджета, в котором общая дополнительная потребность системы здравоохранения оценивается в 663 млн евро. Однако на обеспечение кадров предусмотрена потребность лишь в 45,2 млн евро, при этом в документе не указано, какая сумма будет фактически выделена.

Для пациентов спор вокруг финансирования означает, что одной из ключевых проблем отрасли по-прежнему остаются нехватка медицинского персонала и высокая нагрузка на действующих сотрудников. Именно эти вопросы профсоюз называет главными причинами своих требований.

В организации заявляют, что если правительство не примет конкретных решений по увеличению финансирования здравоохранения и повышению оплаты труда, Совет ЛПРЗСУ рассмотрит возможность дальнейших предусмотренных законом коллективных действий.

Председатель профсоюза Лига Бариня заявила, что с 2021 года существенных изменений в отрасли не произошло. По ее словам, профсоюз также недоволен взаимодействием с Министерством здравоохранения и считает, что интересы отрасли недостаточно представлены при обсуждении решений правительства.

В качестве одного из аргументов ЛПРЗСУ приводит данные Европейской комиссии. Согласно опубликованному в этом году докладу, в Латвии работают 3,4 врача и 4,2 медсестры на тысячу жителей, тогда как средний показатель по ЕС составляет 4,3 врача и 7,6 медсестры. Кроме того, более 40% врачей и медсестер в стране достигли возраста 55 лет и старше.

Таким образом, обсуждение бюджета на 2027 год становится одним из ключевых этапов для системы здравоохранения, поскольку именно от его итогов будет зависеть, получит ли отрасль дополнительное финансирование, на котором настаивает профсоюз.