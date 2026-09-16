Германия развернет истребители Eurofighter в Латвии для защиты её воздушного пространства во время парламентских выборов, которые состоятся в следующем месяце. Об этом сообщили в Министерстве обороны ФРГ.

В Минобороны Германии заявили, что по просьбе Латвии ВВС страны оказывают поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства во время парламентских выборов в Латвии, которые пройдут 3 октября.

"На фоне неоднократных нарушений воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами над странами Балтии в течение последних месяцев правительство Латвии обратилось к своим союзникам с просьбой об помощи в защите воздушного пространства для безопасного проведения парламентских выборов", – говорится в заявлении.

В немецком ведомстве подчеркнули, что страна "надежно поддерживает своих союзников, которые особенно уязвимы на восточном фланге", и с этой целью с конца сентября до начала октября направляет эскадрилию боевых самолетов Eurofighter.