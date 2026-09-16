Президент Латвии Эдгар Ринкевич помиловал изобретателя и инженера Раймонда Скурулса, осуждённого за вымогательство после того, как тот обнаружил уязвимость в IT-системе Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) и запросил 1000 евро за передачу информации о ней. Президент пришёл к выводу, что общественная польза от действий Скурулса оказалась значительно больше причинённого им вреда.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на советника президента, решение о помиловании Ринкевич принял 15 сентября.

Президент ознакомился с судебными решениями по делу и, как подчеркнул его советник, не ставит под сомнение их законность. Однако при принятии решения Ринкевич учёл значение безопасности государственных информационных систем, обязанность госучреждений своевременно устранять уязвимости и общественную заинтересованность в том, чтобы люди добросовестно сообщали об обнаруженных проблемах кибербезопасности.

По оценке президента, польза для общества от действий Скурулса была существенно выше, чем тяжесть совершённого им правонарушения.

На основании статьи 45 Конституции и Закона о помиловании Ринкевич освободил Скурулса от исполнения основного наказания и снял с него судимость.

Уязвимость обнаружил ещё в 2018 году

История началась осенью 2018 года. Скурулс сообщил CSDD, что обнаружил возможную уязвимость в механизме авторизации электронных услуг, связанных с государственным регистром транспортных средств и их водителей.

По данным, которые ранее приводила Latvijas Avīze, сначала его неоднократно перенаправляли от одного сотрудника CSDD к другому. В итоге к общению подключили IT-компанию WeAreDots.

Скурулс утверждал, что потратил много часов на исследование проблемы и не хотел передавать результаты бесплатно. За предоставление информации он запросил 1000 евро.

Между его компанией Acoustic Power LAB и WeAreDots был заключён договор: Скурулс должен был предоставить материалы, специалисты — проверить существование уязвимости, а в случае подтверждения ему должны были разрешить выставить счёт на 1000 евро.

После подписания договора Скурулс передал информацию о недостатке в механизме авторизации e-CSDD, который потенциально позволял получить несанкционированный доступ к определённым действиям.

При этом обвинение в попытке нарушить работу информационной системы, по которому его первоначально подозревали, впоследствии ему не предъявлялось.

Предупреждение СМИ стало частью уголовного дела

Ситуацию осложнило то, что в ходе общения с представителями CSDD Скурулс заявил: если проблема не будет решена, он расскажет об уязвимости латвийской общественности через СМИ.

В конце октября 2018 года руководство CSDD обратилось в Госполицию, после чего было начато уголовное производство. Скурулса задержали и на несколько дней поместили в изолятор временного содержания.

Дело прошло несколько судебных инстанций. В какой-то момент апелляционный суд оправдал Скурулса, однако после кассации прокуратуры Верховный суд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение.

В начале сентября 2026 года вступил в силу приговор Видземского окружного суда, согласно которому Скурулс был признан виновным в вымогательстве и получил штраф в размере 4290 евро.

Изобретатель с престижной наградой

Раймонд Скурулс — радиоинженер и инженер-конструктор. За одно из своих изобретений он ранее был удостоен престижной премии Вальтера Цаппа, учреждённой Латвийской академией наук и Патентным ведомством.

Спустя почти восемь лет после обнаружения уязвимости дело получило необычную развязку: президент не стал оспаривать выводы суда, но воспользовался правом помилования. Ключевым аргументом стало то, что добросовестное обнаружение и раскрытие уязвимостей государственных IT-систем отвечает интересам общества и кибербезопасности страны.