Как сообщает Latvenergo, главным риском сейчас остается цена газа, которая в условиях геополитической неопределенности может оставаться выше, чем в предыдущем отопительном сезоне.

По состоянию на 7 сентября 2026 года газовые хранилища Европейского союза были заполнены на 66,90% – это самый низкий показатель с 2021 года. Причина: колебания на рынках нефти и газа, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, констатирует Latvenergo.

Поэтому существует высокая вероятность того, что цены на природный газ и дальше будут оставаться выше, чем в предыдущем отопительном сезоне.

«Это отразится на счетах за энергию для домохозяйств и промышленности, будет способствовать инфляции», – предупреждают энергетики.

Закрома родины

Ситуация на рынке энергоресурсов Латвии сейчас такова:

Запасы природного газа: в Инчукалнском подземном хранилище на 11 сентября 2026 года находится 11,5 ТВт·ч газа (из них 1,8 ТВт·ч — госрезерв). Это с запасом покрывает годовое потребление всей Латвии в том числе домохозяйств.

Древесные гранулы: в июле из-за ажиотажного спроса цены подскакивали до 475 евро/т. К началу сентября цены упали до 330 евро/т.

Тарифы на теплоснабжение: средний тариф по стране в сентябре составляет 86 евро/МВт·ч (+4% с начала года), а в крупных городах — 78 евро/МВт·ч (+2,5%).

А тем временем

В связи с ростом цен на энергоресурсы тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20-30%, сообщил во вторник на заседании подкомиссии Сейма по окружающей среде, климату и энергетике председатель правления АО Rīgas siltums Калвис Калниньш.

Цель предприятия - не допустить роста тарифа более чем на 30%. Но обещать он ничего не может.