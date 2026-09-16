Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пляски цен: Latvenergo и Rīgas siltums пугают ростом тарифов 0 724

Политика
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Latvenergo

Как сообщает Latvenergo, главным риском сейчас остается цена газа, которая в условиях геополитической неопределенности может оставаться выше, чем в предыдущем отопительном сезоне.

По состоянию на 7 сентября 2026 года газовые хранилища Европейского союза были заполнены на 66,90% – это самый низкий показатель с 2021 года. Причина: колебания на рынках нефти и газа, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, констатирует Latvenergo.

Поэтому существует высокая вероятность того, что цены на природный газ и дальше будут оставаться выше, чем в предыдущем отопительном сезоне.

«Это отразится на счетах за энергию для домохозяйств и промышленности, будет способствовать инфляции», – предупреждают энергетики.

Закрома родины

Ситуация на рынке энергоресурсов Латвии сейчас такова:

  • Запасы природного газа: в Инчукалнском подземном хранилище на 11 сентября 2026 года находится 11,5 ТВт·ч газа (из них 1,8 ТВт·ч — госрезерв). Это с запасом покрывает годовое потребление всей Латвии в том числе домохозяйств.

  • Древесные гранулы: в июле из-за ажиотажного спроса цены подскакивали до 475 евро/т. К началу сентября цены упали до 330 евро/т.

  • Тарифы на теплоснабжение: средний тариф по стране в сентябре составляет 86 евро/МВт·ч (+4% с начала года), а в крупных городах — 78 евро/МВт·ч (+2,5%).

А тем временем

В связи с ростом цен на энергоресурсы тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20-30%, сообщил во вторник на заседании подкомиссии Сейма по окружающей среде, климату и энергетике председатель правления АО Rīgas siltums Калвис Калниньш.

Цель предприятия - не допустить роста тарифа более чем на 30%. Но обещать он ничего не может.

×
#Латвия #инфляция #энергетика #Latvenergo #тарифы
Иконка - заглушка для фотографии автора
Николай Кудрявцев
Все статьи
2
1
1
4
0
10

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пленарное заседание Сейма
Изображение к статье: Дорожные указатели
Изображение к статье: Блокпост, который мэр политкорректно называет «фильтром». Эксклюзив!
Изображение к статье: цены Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Выращивание брусники: полезные рекомендации
Дом и сад
Изображение к статье: Италия–Испания: паспортный контроль и путешествие
В мире
Изображение к статье: Факторы, влияющие на цвет моркови: как улучшить яркость корнеплодов
Дом и сад
Изображение к статье: Яичная пудра – ценное удобрение: как правильно её использовать
Дом и сад
Изображение к статье: Как воспитать сына, чтобы он уважал женщин
Люблю!
Изображение к статье: Нужно ли поливать плодовые деревья осенью: распространенная ошибка садоводов
Дом и сад
Изображение к статье: Выращивание брусники: полезные рекомендации
Дом и сад
Изображение к статье: Италия–Испания: паспортный контроль и путешествие
В мире
Изображение к статье: Факторы, влияющие на цвет моркови: как улучшить яркость корнеплодов
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео