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Проект новых аккумуляторных поездов получил зеленый свет: Škoda Group перечислят 17 млн евро аванса 0 54

Политика
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: поезд
ФОТО: LETA

Закупка аккумуляторных электропоездов для Латвии успешно прошла проверку Центрального агентства финансов и договоров (CFLA). После подтверждения законности процедуры производителю Škoda Group будет перечислен предусмотренный контрактом авансовый платеж в размере 17 млн евро.

Проект закупки новых аккумуляторных электропоездов (BEMU) перешел к следующему этапу. Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД) завершило проверку закупочной процедуры, не выявив нарушений, и одобрило выплату 17 млн евро авансом производителю Škoda Group.

В Автотранспортной дирекции (АТД) сообщили, что заключение CFLA подтверждает соответствие закупки требованиям законодательства и позволяет продолжить реализацию проекта без изменения утвержденного графика.

Одновременно открывается возможность использовать предусмотренное проектом финансирование Европейского союза, поскольку положительное заключение было одним из необходимых условий дальнейшего продвижения проекта.

Авансовый платеж предусмотрен условиями контракта и, как отмечают в АТД, позволит Škoda Group продолжить производство поездов в соответствии с согласованными сроками.

Новые аккумуляторные электропоезда предназначены для маршрутов, где железная дорога пока не электрифицирована. Благодаря возможности двигаться как от контактной сети, так и от аккумуляторов, они смогут заменить дизельные составы без строительства новой инфраструктуры.

Это означает, что в перспективе пассажиры смогут пользоваться более современными и экологичными поездами на региональных маршрутах, где сегодня используются дизельные составы.

Проверка ЦАФД началась в феврале 2026 года и включала анализ всей закупочной документации и соблюдения процедур.

Контракт на поставку девяти аккумуляторных электропоездов стоимостью 89,4 млн евро был подписан с чешским консорциумом Škoda Transportation – Škoda Vagonka в декабре прошлого года. Согласно договору, поставка поездов должна завершиться до 2029 года.

Документ также предусматривает возможность приобрести еще семь поездов, если для этого будет обеспечено дополнительное финансирование.

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#железная дорога #Чехия #Латвия #транспорт #экология
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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