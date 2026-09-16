Самоуправления Латвии являются собственниками 211 795 объектов. Из них 82% относятся к земельным участкам, 12% — к жилому фонду, прочее — к тому, что можно назвать соцкультбытом.

Общая кадастровая стоимость оценивается в 4,7 миллиарда евро; рыночная, конечно, гораздо выше.

Как не заработать на таком богатстве! Госконтроль выяснил, что с 2021 по 2025 год прошло 14 165 сделок по отчуждению муниципальной недвижимости, получено около 180 млн евро.

Больше всего денег получено за земельные участки — по 7633 сделкам выручили 115,9 миллиона евро. Среди проданных участков лидирует земля сельскохозяйственного назначения (37%), затем земля под застройку индивидуальных домов (22%), потом практически поровну — промышленная и коммерческая земля (14%), лесная земля (13%) и прочие земли (14%).

Вместе с землей было продано 862 строения на сумму 19,7 миллиона евро, а также осуществлено 5670 сделок по «группам помещений», т. е. квартирам, на 44,5 миллиона евро.

Увы, зачастую имело место «отчуждение собственности без ясно прослеживаемого обоснования». «Самоуправление может продать недвижимость, которая ему не нужна, — подтверждают госконтролеры. — Однако ему нужно быть способным объяснить, почему собственность продается и какие другие возможности использования оценивались».

В большинстве самоуправлений критерии отчуждения неясны. Или, по крайней мере, не документированы, и невозможно понять, на каких соображениях основывалось решение, почему выбран конкретный объект, каковы были альтернативные варианты использования. Всё это — «недостаток стратегического подхода».