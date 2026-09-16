Кабинет Министров уже сегодня может внести в Сейм поправки в Закон о железной дороге с тем, чтобы уже завтра на пленарном заседании они были приняты в срочном порядке, сразу в двух чтениях. Цель - ввести обещанный тариф на услуги транзита российского зерна в размере 300 процентов. Поскольку такой закон может поддержать в Сейме конституционное большинство, решение сразу же вступит в силу. Но оно не будет относиться к тем грузам, которые переваливаются в портах и на железной дороге по прежним договорам. Премьер А. Кулбергс прогнозирует, что реально новые тарифы начнут действовать через три недели.