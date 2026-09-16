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Уже завтра Сейм может принять закон об астрономическом тарифе 3 1119

Политика
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заседание Сейма

Заседание Сейма

ФОТО: LETA

Правительство хочет, чтобы решение было принято в срочном порядке.

Кабинет Министров уже сегодня может внести в Сейм поправки в Закон о железной дороге с тем, чтобы уже завтра на пленарном заседании они были приняты в срочном порядке, сразу в двух чтениях. Цель - ввести обещанный тариф на услуги транзита российского зерна в размере 300 процентов. Поскольку такой закон может поддержать в Сейме конституционное большинство, решение сразу же вступит в силу. Но оно не будет относиться к тем грузам, которые переваливаются в портах и на железной дороге по прежним договорам. Премьер А. Кулбергс прогнозирует, что реально новые тарифы начнут действовать через три недели.

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#транзит #железная дорога #Сейм #Латвия #экономика #тарифы #политика
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Эдуард Эльдаров
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