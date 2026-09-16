Из-за забастовки автобусных перевозчиков, заявленной на среду, 16 сентября, под ударом оказались порядка 100 тысяч пассажиров, которые не смогут добраться на работу, учебу и к медикам.

Арифметика протеста: почему они бастуют

Однодневная акция протеста Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков (ЛАПП) грозит обернуться настоящим транспортным параличом. По данным Автотранспортной дирекции (АТД), из-за отказа компаний выходить на линии под угрозой срыва оказались около 5000 региональных автобусных рейсов по всей стране.

Масштаб возможной катастрофы внушителен: забастовка напрямую затронет до 100 000 пассажиров. Учитывая, что большинство из них ежедневно ездят на работу, в школы и больницы, ATД направляла перевозчикам официальные письма с призывом трезво оценить целесообразность акции. Однако по состоянию на 12:00 понедельника - 14 сентября - стало ясно: многие компании с 10-летними контрактами твердо намерены остановить движение.

Перевозчики приводят цифры, доказывая, что предложенные государством условия контрактов, составленные еще в 2021 году, в 2026 году просто нежизнеспособны:

Цена дизельного топлива: выросла с 1,23 евро/л в 2021 году до 2,04 евро/л в 2026 году (+66%);

Средняя зарплата водителей: поднялась с 6,24 евро/ч до 10,00 евро/ч (+60%);

Общая инфляция (потребительские цены): с 2021 года составила +38%.

«Работать в 2026 году по ценам 2021 года нереально!», — резюмируют автоперевозчики, требуя от правительства немедленной переоценки условий и индексации.

Кто бастует, кто молчит, а кто выйдет на маршруты

Согласно данным АТД на понедельник, позиции транспортных компаний распределилась следующим образом:

Официально подтвердили участие в забастовке:

«Talsu autotransports» – не выполнит рейсы в Талси, Добеле/Елгава, Алуксне/Гулбене.

«Daugavpils autobusu parks» – отменяет рейсы в Даугавпилс, Краславу.

«Rēzeknes autobusu parks» – отменит рейсы в Резекне, Лудзе.

«Norma A», работающая под брендом Ecolines: отменит 188 рейсов (из Мадоны).

Также к забастовке подключились Hansabuss Latvija, Liepājas autobusu parks, Nordeka, Dautrans.

Сведения о конкретных рейсах будут публиковаться на сайтах и в социальных сетях перевозчиков, а также на сайте АТД.

Бастовать отказались и будут работать в обычном режиме:

«CATA» (у компании действует отдельный трехлетний контракт);

«Latvijas Sabiedriskais autobuss» (обслуживает маршруты в Салдусе, Кулдиге и части окрестностей Риги);

При этом целый ряд компаний оставались на середину дня понедельника еще под вопросом. Как и их рейсы — в окрестностях Риги, в Лиепаю, Тукумс, Екабпилс, Прейли, Ливаны, Добеле, Елгаву, Бауску...

Какой выход предлагался их пассажирам? Никакой. Волнуйтесь. Подробности потом.

И что дальше?

В самой Автотранспортной дирекции подчеркивают: главнейший приоритет — это бесперебойность поездок, поэтому АТД категорически не поддерживает забастовку, бьющую по простым людям.

Тем не менее председатель правления АТД Янис Лапиньш прямо признает, что финансовые претензии перевозчиков обоснованы. По расчетам дирекции, на 2026 год отрасли не хватает уже упомянутых 9,8 млн евро, а с 2027 года базовый бюджет нужно поднимать еще на 15 млн евро ежегодно (с параллельной цифровизацией и точечным повышением тарифов).

Промежуточный финиш: предложения АТД были переданы в Министерство сообщения и Совет по общественному транспорту. Главная суть предлагаемой реформы — перейти от индексации договоров раз в 4 года к ежегодной индексации раз в 1 год.

По мнению АТД, в условиях непредсказуемых мировых кризисов это единственный обоснованный способ спасти бизнес перевозчиков, не ломая результаты прошлых конкурсов.

Но основные проблемы перевозчиков пока не решены.