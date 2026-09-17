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«Я не знаю, как это вежливо охарактеризовать...» 0 452

Политика
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пленарное заседание Сейма

Пленарное заседание Сейма. Foto: Reinis Inkēns, Saeima

Политолог недоволен даже таким решением Сейма!

Как известно, сегодня Сейм в течении нескольких часов рассмотрел и сразу же принял в срочном порядке поправки в Закон о железной дороге, которые фактически обязывают увеличить плату за использование латвийской инфраструктуры для транзита российского зерна аж на 300 процентов! Однако и эта мера кажется известному политологу Юргису Лиепниексу слишком мягкой.

"Я сознательно взял паузу на пару дней, думал, надо успокоиться, нельзя все время ругаться, но все-таки решения правительства Кулберга по делу о русском зерне я не знаю как вежливо охарактеризовать. Итак, правительство Латвии приняло решение обеспечить беспрепятственный транзит краденого в России и Украине зерна через латвийские порты. Увеличение одной из самых незначительных позиций транзитных расходов позволит Латвии немного заработать на этом совместном с Россией бизнесе. В итоге транзит зерна остановлен не будет, он идет и пойдет полным ходом, мы помогаем россиянам обокрасть Украину и получить деньги на войну. Как???? Такова реальная политика Кулбергса", - заявил политолог в социальной сети X.

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#транзит #Латвия #социальные сети #критика #правительство #экономика #Россия #политика
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Эдуард Эльдаров
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