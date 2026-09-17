Некоторое время назад Ваш автор решил отказаться от платных ТВ-каналов, оставив себе лишь интернет. По-честному смотря всевозможные стримы на YouTube, однажды нажал не ту кнопку, и внезапно понял, что – телевизор-то остался! От щедрот, видимо. Или просто технически так получилось.

Ушло лишь несколько ранее довольно часто посещаемых программ, типа украинской, про сражающуюся непокоренную страну. А наши – вот они, и 1-я и 7-я программы. Государственное – то есть, общественное, вещание.

LTV для меня сейчас представляет некоторый личный интерес – ведь скоро выборы, выходят всевозможные дискуссии, есть над чем посмеяться. В случае же чрезвычайной ситуации, когда вдруг завоют сирены, нас уже много лет учат первым делом включить телевизор!

Не место для дискуссий!

«Дать ответственным институтам возможность предоставлять информацию и сообщения жителям» – такую опцию предоставляет 21-я статья Закона об общественных средствах электронной массовой информации и их управлении. То, что местные, государственные масс-медиа уже давно являются улицей с односторонним движением – мы уже привыкли, в особенности по языковому принципу. А вот когда наступят, как недавно обсуждали в Сейме, «ситуации повышенной угрозы и кризисов гражданской обороны», то они и вовсе превратятся в черный репродуктор с голосом Левитана. Не место для дискуссий!

Однако, как выяснилось на днях на парламентской Комиссии по правам человека и общественным делам, наш народ оказался застигнут внезапностью природного катаклизма. Несмотря на то, что, по закону, «у общественных средств массовой информации есть обязанность дать возможность Президенту Государства, Председателю Сейма или Президенту Министров сделать чрезвычайное заявление» – ничего этого не последовало. «Институты не просили и им не было запрещено передать свою информацию».

Ну и никакой чрезвычайной ситуации 22-23 августа в Латвии объявлено не было – подумаешь, около 280-285 тысяч домохозяйств и предприятий осталось без света.

Не заметили бурю?

Ну да, летняя буря стала сильнейшей в стране как минимум за 60 лет и вызвала самые масштабные отключения электроэнергии за последние 20 лет. Стихия затронула 80-90% территории Латвии, а последующее восстановление энергоснабжения заняло неделю. Что же до иных физических последствий, то, как наблюдал Ваш автор на элитарном Лесном кладбище в Риге, поваленные деревья по-прежнему перегораживают дорожки, снеся при падении надгробия. Что же творится в зеленых угодьях ЛР, осознаем спустя месяцы и годы.

Ну а медийные «общественники» – с них взятки гладки. Ибо на ТВ и радио «подготовлен и на учениях регулярно проверяется план непрерывности деятельности со многими сценариями развития для разных ситуаций».

Но вот что занятно: на специальный электронный адрес [email protected], связанный с Государственным пожарно-спасательным департаментом, в период с 20 до 23 августа информации – не поступало. Лучше было взаимодействие с Министерством климата и энергетики, которое реагировало на перебои в работе сразу 46 подстанций и ряда высоковольтных линий.

Сигнал бедствия

Вероятно, природный катаклизм в известной мере выбил из колеи потому, что в последние годы LTV готовилось к другому. Так, в текущем году в сотрудничестве с Национальными вооруженными силами проводились учения Namejs; электронные СМИ посещал директор Департамента информации Объединенного штаба Национальных вооруженных сил.

Военные и гражданские проводили «настольные кризисные учения», а также тестировалась система ячеечного вещания НВС. Это запущенная с 1 июля 2025 года технология мобильной связи для мгновенной рассылки экстренных сообщений всем абонентам, находящимся в зоне действия определенных базовых станций. Прием должен осуществляться даже на устройствах, не подключенные к мобильному интернету, и сопровождаться громким звуковым сигналом – специально для любителей беззвучного режима!

В Латвии также создан Центр кризисного управления (KVC). «Разработаны рекомендации по действиям в случае угрозы с воздуха, включая определение и обозначение на местности безопасных мест укрытия в соответствии с планами эвакуации», – повествует национальный вещатель.

Так что, в случае, «когда и если», то нам обязательно передадут – куда податься.

Кто в лес, кто по дрова

Но, при «разборе полетов» в бурю, выявилось вот что:

«Серьезной проблемой является разрозненность информационных потоков между государственными ведомствами и отсутствие единого подхода. Различные учреждения распространяют информацию по разным – и не всегда предсказуемым – каналам. Существуют также сложившиеся коммуникационные группы, которые внезапно активизируются в одних ситуациях, но остаются незадействованными в других».

Да уж, такова нынешняя медийная реальность. Если лет 35 назад люди, действительно, приучены были включать ТВ с его тремя каналами – то сейчас они в первую очередь полезут в свой уютный чатик. И, условно говоря, ресурс «Мамочки Даугавпилса» сыграет большую роль, чем 1-я программа национального телевидения.

Поэтому правление Латвийского общественного медиа (LSM), объединяющего ныне ТВ и радио, до 31 марта 2027 года должно «подготовить предложения для возможных изменений структуры и организации работы». Однако в связи со слабым освещением последней бури решено «не увольнять членов правления от должности, ибо члены правления действовали оперативно и соответственно ситуации»… Что и зафиксировала Санита Уплея-Егермане, председательница Совета по общественным электронным СМИ.

Будь готов!

Кстати, объяснительные по поводу своих действий во время бури пришлось писать главному редактору LSM Аните Брауне, директору программ LR1 Инесе Матюшоноке, руководителю новостных радиопрограмм Угису Либиетису и даже начальнице программной части LTV Яне Семеновой, которая на момент бури была в отпуске. Теперь, до 1 декабря сего года, в должностные обязанности сотрудников будут вписаны «непрерывная готовность к обеспечению работы в ситуациях…».

Государственные СМИ подготовят репортерские экипажи, редакцию в Даугавпилсе и корпункт в США. Выделение заокеанского союзника особенно интересно – ибо, к примеру, корпункт в Брюсселе в документах не упоминается.

Задним числом, признали на ТВ и необходимость специальных информационных выпусков в неурочное время – хотя в июне сего года была закрыта передача «Ночных новостей».

Ну а в крайнем случае, ТВ Латвии переедет в… радиоприемники:

«Не позднее 1 декабря 2026 года пересмотреть и обновить внутренние нормативные документы – включая должностные инструкции сотрудников, – чтобы в ситуации, когда физическая инфраструктура компании и операционная деятельность персонала сохраняют работоспособность, но из-за нарушения связи FM-радиовещание становится единственным источником информации для значительной части населения, можно было оперативно перераспределить ресурсы для максимального распространения общественно значимой информации непосредственно через радиопередачи, а также проверить эту готовность в ходе учений».

И это правильно – вот и у Вашего автора хоть и нет уже отдельного радио, но в машине-то оно имеется! Сяду, заведусь на остатках топлива в баке, и почувствую неразрывную связь с государством.