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МИД Латвии запретил въезд Александру Овечкину и бизнесмену, якобы оплатившему свадьбу сына Трампа 3 1050

Политика
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Овечкин
ФОТО: Синьхуа

Министерство иностранных дел Латвии включило российского хоккеиста Александра Овечкина и главу Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлёва в список нежелательных для страны лиц. Обоим бессрочно запрещён въезд в Латвию.

Решение принято на основании статьи 104, части третьей, пункта первого Иммиграционного закона, согласно которому включение иностранца в список persona non grata относится к полномочиям министра иностранных дел, сообщила министр Байба Браже.

Кстати, в четверг, 17 сентября, у Овечкина день рождения – ему исполнился 41 год.

Овечкин вновь подвергся критике накануне парламентских выборов в России после появления в политической рекламе в поддержку Владимира Путина.

Кремлёв оказался в центре скандала после публикации расследования о финансировании свадьбы сына президента США Дональда Трампа — Дональда Трампа-младшего, состоявшейся в мае на Багамах.

Ранее портал ProPublica утверждал, что Кремлёв оплатил аренду острова, где проходила свадьба, стоимостью около 100 тысяч долларов за ночь, фейерверк за 70 тысяч долларов и другие расходы на организацию торжества. Якобы платежи проводились через зарегистрированную в Дубае компанию, связанную с IBA.

Представитель Трампа-младшего не стал отрицать, что Кремлёв частично оплатил свадьбу, и назвал его личным другом жениха. По его словам, обоих объединяет любовь к боксу и отдыху на природе.

Пресс-служба Кремлёва заявила, что IBA не оплачивала свадьбу.

Президент США Дональд Трамп уже прокомментировал скандал с оплатой части свадебных торжеств его сына близким к Кремлю бизнесменом Умаром Кремлевым.

«Понятия не имею, кто такой Умар, никогда о нем не слышал, и он не оплачивал свадьбу Дона и Беттины. Это была вечеринка после свадьбы. Ничего особенного!», - заявил президент США.

Ранее генпрокурор США заявил, что расследование по этому эпизоду проводиться не будет.

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#США #Латвия #бокс #свадьба #финансирование #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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