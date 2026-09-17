За две недели до выборов депутаты спешат посоревноваться в желании все запретить и ограничить, даже если это сильно ударит по собственной экономике. Сегодня парламент рассматривает сразу два законопроекта, связанных с транзитом российского зерна. Один - изменения в Законе о железной дороге, - поступил из правительства и предусматривает введение 300-процентного тарифа за использование латвийской инфраструктуры для транспортировки российского зерна. Второй - изменения в законе "О продуктах сельского хозяйства и развитии села", - предусматривает полный запрет на транзит любой сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии, включая, разумеется, и транзит зерна, который депутаты сегодня с трибуны назвали "кровавым". При этом первый законопроект рассматривает бюджетная комиссия, а второй - комиссия по народному хозяйству.

Рискнем предположить, что в итоге Сейм поддержит первый законопроект, согласованный загодя правящей коалицией. Более того, законопроект уже в ближайшие полчаса рассмотрит комиссия парламента, призовет Сейм придать ему статус срочного и принять в окончательном чтении прямо сегодня!

Очевидно, что введение астрономического тарифа приведет к прекращению транзита российского зерна через Латвию. Нельзя исключить, что в этом случае данный груз пойдет через порты Литвы и Эстонии, которые пока подобные тарифы не вводили.

Обсуждение этих двух законопроектов сопровождалось в Сейме бурными речами.

Вот только два фрагмента из ввступления сторонников эмбарго на транзит российского зерна.

"Мы как страна за последние более чем четыре года сделали очень многое для укрепления независимости Латвии от стран-агрессоров — и Белоруссии, и России. Мы стали энергонезависимыми, мы были самыми активными сторонниками Украины, больше всего лоббировали санкции против Белоруссии и России. Мы и сами в Латвии избавились от многих призраков советской оккупации, и ликвидировав этот позор — столб оккупации — и переходя на обучение на государственном языке, и закрыв кремлевские пропагандистские СМИ, и очень много еще укрепляя наши законы против тех, кто еще Латвии и независимости Латвии вредит".

"Наша собственная экономическая безопасность сейчас со стороны России таким образом и подвергается угрозе. Агрессор использует каждую возможность и целенаправленно нагружает нашу инфраструктуру. Значительная часть складов зарезервирована для грузов страны-агрессора, и наши собственные фермеры сталкиваются с трудностями при экспорте своей продукции. Мы не должны допустить ситуации, когда наши фермеры страдают от того, чтобы кто-то зарабатывал на российском зерне."