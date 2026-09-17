Во время поездок по регионам омбудсмен Карина Палкова обнаружила серьёзные различия в качестве работы центров социального ухода. По её словам, в отдельных учреждениях пожилым людям не обеспечивают достойные условия проживания, безопасную среду и необходимую медицинскую помощь.

Омбудсмен Карина Палкова заявила, что качество социальных услуг в государственных и муниципальных центрах ухода за пожилыми людьми в ряде случаев вызывает серьёзную тревогу.

В интервью программе «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении она рассказала, что во время посещения регионов увидела как учреждения с высоким уровнем организации работы, так и центры, где ситуация, по её словам, оказалась крайне неудовлетворительной.

По словам Палковой, далеко не везде соблюдаются права пожилых людей на достойную старость, безопасные условия проживания и доступ к медицинской помощи.

Речь идёт о государственных и муниципальных учреждениях, поэтому качество ухода может существенно отличаться в зависимости от конкретного центра. Именно такие различия, как отметила омбудсмен, вызывают наибольшее беспокойство.

«Конечно, меня беспокоит положение пожилых людей в этих центрах», — подчеркнула Палкова.

Она сообщила, что работа по этой теме продолжится. В ближайшее время омбудсмен намерена представить специальный доклад, в котором будет отражена реальная ситуация в центрах социального ухода.

Документ должен дать более полную картину существующих проблем и показать, какие изменения могут потребоваться для повышения качества ухода за пожилыми людьми.