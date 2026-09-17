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Ничейное! Государство сможет присваивать невостребованные деньги с закрытых счетов 1 228

Политика
Дата публикации: 17.09.2026
LETA
Изображение к статье: пачки купюр
ФОТО: LETA

Сейм в четверг принял в окончательном чтении поправки к закону о предотвращении легализации преступно полученных средств, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Они устанавливают порядок обращения с деньгами, которые остаются на закрытых счетах финансовых учреждений и которые клиенты долгое время не забирают.

Согласно новым правилам, если банк или другое финансовое учреждение прекратило отношения с клиентом из-за повышенных рисков сотрудничества и закрыло его счет, у клиента будет пять лет, чтобы потребовать оставшиеся на нем деньги. По истечении этого срока право требования прекратится, а невостребованные средства перейдут государству.

Новые правила не распространяются на резидентов Латвии, а также на замороженные средства, деньги, арестованные в рамках уголовного процесса, или средства, на которые обращено взыскание в гражданском процессе.

В Министерстве юстиции подчеркивают, что поправки не затрагивают действующие банковские счета или счета, которыми просто давно не пользовались. Речь идет исключительно о счетах, уже закрытых финансовыми учреждениями из-за повышенных рисков сотрудничества с клиентом, если на них остались подлежащие выплате деньги.

До сих пор такие средства могли долгое время находиться в юридически неопределенном положении. Новый порядок устанавливает конкретный срок для их востребования и предусматривает защиту резидентов Латвии.

Распоряжаться средствами, перешедшими государству, будет Служба государственных доходов.

По данным Латвийской ассоциации финансовой отрасли, в начале 2025 года в латвийских банках насчитывалось 39 136 таких счетов. На них в общей сложности находилось около 26,8 млн евро. В Министерстве юстиции отмечают, что это не означает перехода всей суммы государству: клиенты смогут потребовать свои деньги в установленный законом срок.

Для счетов, закрытых до вступления поправок в силу, предусмотрен переходный период. Их владельцам дадут шесть месяцев с момента вступления новых норм в силу, чтобы заявить права на оставшиеся средства.

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#деньги #финансы #преступность #правительство
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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