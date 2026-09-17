Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сейм поддержал новые ограничения для связанных с Россией и Беларусью лиц: кого они коснутся 4 2454

Политика
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сейм
ФОТО: LETA

Сейм Латвии во втором чтении поддержал поправки к Закону о национальной безопасности, которые предусматривают ограничения для лиц, связанных с Россией и Беларусью, при участии в компаниях, относящихся к критической инфраструктуре категории D. Изменения направлены на усиление защиты отраслей, имеющих ключевое значение в условиях кризиса или войны.

Депутаты Сейма во втором чтении одобрили подготовленные Министерством экономики поправки к Закону о национальной безопасности, предусматривающие новые ограничения для лиц, связанных с Россией и Беларусью.

Согласно законопроекту, такие лица не смогут приобретать существенное участие или получать решающее влияние в организациях, входящих в критическую инфраструктуру категории D. Ограничения также распространяются на конечных бенефициаров и лиц, оказывающих косвенное влияние на деятельность таких организаций.

Речь идёт о предприятиях и организациях, которые обеспечивают население жизненно важными услугами в условиях чрезвычайной ситуации или военного времени. К ним относятся, в частности, компании, связанные с производством и поставками продуктов питания, теплоснабжением, оборотом лекарственных средств и другими услугами, необходимыми для функционирования государства.

В отличие от других категорий критической инфраструктуры, категория D объединяет не конкретные объекты, а организации, способные обеспечивать непрерывное оказание критически важных услуг. Именно поэтому критерии их определения отличаются от категорий A, B и C.

Для обычных жителей изменения не повлияют на получение услуг. Поправки касаются структуры собственности и контроля над предприятиями, а не порядка их работы.

Законопроект предусматривает, что существенным будет считаться участие конечного бенефициара в размере не менее 10% уставного капитала компании или голосующих акций.

Контроль за соблюдением новых требований будет осуществлять профильное министерство при определении организаций, относящихся к критической инфраструктуре категории D, а также при проверке уже включённых в этот перечень предприятий.

Если выяснится, что организация не соответствует новым требованиям, изменения в перечень субъектов критической инфраструктуры будут вноситься в порядке, установленном Кабинетом министров.

Поправки также содержат переходные положения. Министерство обороны совместно с отраслевыми министерствами проведёт проверку компаний, уже относящихся к категории D, чтобы установить, имеют ли в них существенное участие или решающее влияние лица, связанные с Россией или Беларусью. По итогам проверки могут быть подготовлены предложения об исключении таких организаций из перечня субъектов критической инфраструктуры.

Кроме того, уточняется круг коммерческих обществ, обществ и фондов, имеющих значение для национальной безопасности. В него войдут организации, обеспечивающие функционирование критической информационно-технологической инфраструктуры или предоставляющие ИТ-решения для обработки связанных с ней данных. Решение об их включении будет принимать Кабинет министров на основании заключения органов государственной безопасности.

Ещё одно изменение касается порядка рассмотрения подобных вопросов правительством. Закон больше не будет предусматривать автоматическую выдачу разрешения в случаях, если Кабинет министров не успел принять решение в установленный срок.

После второго чтения законопроекту ещё предстоит окончательное рассмотрение в Сейме.

×
#Латвия #ограничения #национальная безопасность #Беларусь #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
1
0
11

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Eurofighter
Изображение к статье: Председатель комиссии Сейма Олег Буров
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Изображение к статье: казино

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Жерар Депардье
ЧП и криминал
Изображение к статье: женщина с яблоками
Наша Латвия
Изображение к статье: Проверка платежеспособности покупателя
Бизнес
Изображение к статье: Берег Даугавы
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: солнечное затмение
Техно
Изображение к статье: Удаленная консультация врача
Наша Латвия
Изображение к статье: Жерар Депардье
ЧП и криминал
Изображение к статье: женщина с яблоками
Наша Латвия
Изображение к статье: Проверка платежеспособности покупателя
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео