Сейм Латвии во втором чтении поддержал поправки к Закону о национальной безопасности, которые предусматривают ограничения для лиц, связанных с Россией и Беларусью, при участии в компаниях, относящихся к критической инфраструктуре категории D. Изменения направлены на усиление защиты отраслей, имеющих ключевое значение в условиях кризиса или войны.

Депутаты Сейма во втором чтении одобрили подготовленные Министерством экономики поправки к Закону о национальной безопасности, предусматривающие новые ограничения для лиц, связанных с Россией и Беларусью.

Согласно законопроекту, такие лица не смогут приобретать существенное участие или получать решающее влияние в организациях, входящих в критическую инфраструктуру категории D. Ограничения также распространяются на конечных бенефициаров и лиц, оказывающих косвенное влияние на деятельность таких организаций.

Речь идёт о предприятиях и организациях, которые обеспечивают население жизненно важными услугами в условиях чрезвычайной ситуации или военного времени. К ним относятся, в частности, компании, связанные с производством и поставками продуктов питания, теплоснабжением, оборотом лекарственных средств и другими услугами, необходимыми для функционирования государства.

В отличие от других категорий критической инфраструктуры, категория D объединяет не конкретные объекты, а организации, способные обеспечивать непрерывное оказание критически важных услуг. Именно поэтому критерии их определения отличаются от категорий A, B и C.

Для обычных жителей изменения не повлияют на получение услуг. Поправки касаются структуры собственности и контроля над предприятиями, а не порядка их работы.

Законопроект предусматривает, что существенным будет считаться участие конечного бенефициара в размере не менее 10% уставного капитала компании или голосующих акций.

Контроль за соблюдением новых требований будет осуществлять профильное министерство при определении организаций, относящихся к критической инфраструктуре категории D, а также при проверке уже включённых в этот перечень предприятий.

Если выяснится, что организация не соответствует новым требованиям, изменения в перечень субъектов критической инфраструктуры будут вноситься в порядке, установленном Кабинетом министров.

Поправки также содержат переходные положения. Министерство обороны совместно с отраслевыми министерствами проведёт проверку компаний, уже относящихся к категории D, чтобы установить, имеют ли в них существенное участие или решающее влияние лица, связанные с Россией или Беларусью. По итогам проверки могут быть подготовлены предложения об исключении таких организаций из перечня субъектов критической инфраструктуры.

Кроме того, уточняется круг коммерческих обществ, обществ и фондов, имеющих значение для национальной безопасности. В него войдут организации, обеспечивающие функционирование критической информационно-технологической инфраструктуры или предоставляющие ИТ-решения для обработки связанных с ней данных. Решение об их включении будет принимать Кабинет министров на основании заключения органов государственной безопасности.

Ещё одно изменение касается порядка рассмотрения подобных вопросов правительством. Закон больше не будет предусматривать автоматическую выдачу разрешения в случаях, если Кабинет министров не успел принять решение в установленный срок.

После второго чтения законопроекту ещё предстоит окончательное рассмотрение в Сейме.