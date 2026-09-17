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В Минюсте подсчитали, во сколько государству обходятся пробация и тюрьма — разница оказалась 15-кратной 0 205

Политика
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: средство пробации
ФОТО: LETA

Один человек, находящийся под надзором Государственной службы пробации, обходится государству в среднем в 4,15 евро в день. Для сравнения, содержание заключённого стоит более 62 евро в сутки, сообщили в Министерстве юстиции.

По данным Министерства юстиции, один клиент Государственной службы пробации обходится государству в среднем в 4,15 евро в день. Это примерно в 15 раз меньше, чем содержание человека в местах лишения свободы, которое стоит бюджету 62,08 евро в сутки.

Разница отражает не только стоимость различных мер наказания, но и роль пробации в системе правосудия. Её задача — контролировать выполнение назначенных судом мер, помогать человеку вернуться к нормальной жизни после совершённого правонарушения и снижать риск повторных преступлений.

В прошлом году Государственная служба пробации вела почти 15 тысяч дел. Из них 7931 касалось надзора, ещё 4347 были связаны с исполнением наказания в виде общественных работ.

Общественные работы остаются одной из наиболее востребованных мер. За прошлый год их участники отработали более 293 тысяч часов, а пользу от выполненных работ в Министерстве юстиции оценили примерно в 1,26 млн евро.

Ещё один показатель касается электронного надзора. По данным министерства, около 80% людей, которым назначается такая мера, устраиваются на работу уже в течение первого месяца.

Это важно не только для самих участников программы. Трудоустройство считается одним из факторов, который помогает человеку быстрее вернуться к обычной жизни и снижает вероятность повторного совершения преступлений.

В Государственной службе пробации также уделяют внимание работе с несовершеннолетними. Для этого подготовлены 107 специалистов, а пять подразделений в Риге, Лиепае и Даугавпилсе специализируются именно на работе с детьми и молодёжью.

При этом нагрузка на сотрудников продолжает расти. С начала 2024 года средний коэффициент загруженности службы увеличился с 0,77 до 0,98, прежде всего за счёт роста числа дел, связанных с надзором.

Сейчас в системе пробации работают и 121 доброволец. Они участвуют в программах наставничества, примирения и социальной поддержки, а также помогают специалистам службы совместно с неправительственными организациями.

Одновременно Государственная служба пробации пересматривает внутренние процессы. Уже определены 169 мер по сокращению административной нагрузки — от упрощения документооборота до внедрения новой системы электронного надзора и развития платформы электронного правосудия e-lieta. Ожидается, что это позволит специалистам уделять больше времени непосредственной работе с людьми.

В Министерстве юстиции также сообщили, что в 2028 году Рига примет Всемирный конгресс по вопросам пробации. Ожидается, что форум соберёт специалистов из разных стран и станет площадкой для обмена опытом в сфере ресоциализации и исполнения наказаний.

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#тюрьма #министерство юстиции #наказание #электронный надзор
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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