– Ситуация в мире, Европе и нашем регионе крайне напряженная. Агрессия России против Украины и боевые действия на Ближнем Востоке продолжают вести к политической и военной эскалации, к которой теперь добавились рост цен на энергоресурсы и ухудшение экономической ситуации. Осень и зима этого года будут довольно сложными, и к этому готовятся как Латвия, так и Европа.

В публичном пространстве звучит множество самых разных и зачастую противоречащих друг другу мнений об ухудшении ситуации с безопасностью на восточном фланге НАТО и Европы. Уже сейчас растет число инспирированных Россией актов саботажа, шпионажа и диверсий против инфраструктуры и предприятий стран, поддерживающих Украину (инцидент с беспилотниками в Лейпциге, обстрел поезда у границы Украины и Польши и др.). Мы наблюдаем это и в Латвии.

Весьма вероятна дальнейшая эскалация. После выборов в Государственную думу России в той или иной форме в стране будет проведена мобилизация и последуют дальнейшие действия против Украины. Цель России — использовать эту зиму, чтобы добиться успехов в Украине, запугать сторонников Украины и ослабить, а в идеальном для нее случае — расколоть НАТО и ЕС.>

К сожалению, стопроцентной гарантии предотвращения действий противника нет и никогда ни у кого не будет. В это тревожное время я руководствуюсь тремя принципами: анализом фактов, российской риторики и исторического контекста.

Факты в настоящий момент свидетельствуют о том, что широкомасштабное классическое вторжение России на территорию НАТО/ЕС невозможно: для этого нет необходимой концентрации сил. Все остальные виды действий, которые я перечислил выше, уже участились и будут происходить еще чаще.

Российская риторика и исторический опыт свидетельствуют о том, что Россия продолжит эскалацию. Если союзники не остановят ее четкими действиями, риски и угрозы станут более серьезными.

Начать следует с того, что долгое время мы допускали ошибку, называя саботаж, террористические акты, диверсии и т. д. гибридными угрозами. Это создает ощущение чего-то довольно безобидного — примерно как при разговоре о гибридном автомобиле. Мы уже обсуждали это с коллегами из многих стран. Подобное изменение доктрины поможет мобилизовать поддержку союзников.

В ближайшие недели крупнейшие риски для Латвии будут связаны с выборами. Это и кибератаки, и миграционное давление на границе с Беларусью, и инциденты с беспилотниками, и информационные кампании и т. д. Поэтому мы попросили увеличить присутствие истребителей воздушного патрулирования НАТО, продлена операция Vilkatis, усиленно работают структуры внутренних дел и службы безопасности.

Часто обсуждается возможность вторжения небольших российских подразделений специального назначения на территорию стран-союзников и последующего паралича механизма статьи 5 НАТО.

Этот сценарий также воспринимается серьезно. Как Вооруженные силы Латвии, так и размещенные здесь подразделения НАТО окажут решительное сопротивление, не дожидаясь дискуссий в Брюсселе. Соответствующие планы уже разработаны, а необходимые полномочия предоставлены.

Это тревожное время, ситуация быстро меняется, и ближайшие месяцы для нашей страны, как и для многих других, будут непростыми.

Что сейчас может сделать каждый из нас? Самое ближайшее — принять участие в выборах, поддерживать Национальные вооруженные силы и Земессардзе, сообщать правоохранительным органам о подозрительной деятельности и искать любые возможности и идеи, способные сделать нашу Латвию сильнее.