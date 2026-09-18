Латвия намерена добиваться дополнительно около 7 млрд евро при переговорах о бюджете Европейского союза на 2028–2034 годы. Требование Рига связывает с экономическими последствиями геополитических рисков для стран восточного фланга ЕС.

Об этом премьер-министр Андрис Кулбергс заявил 18 сентября на заседании комиссии Сейма по европейским делам.

По словам премьера, предложенная новая модель бюджета объединяет финансирование политики сплочения, сельского хозяйства, внутренних дел и социальной сферы в общий финансовый пакет, дальнейшее распределение которого будет происходить на национальном уровне.

Однако нынешний вариант предусматривает сокращение общего объема финансирования для Латвии, что правительство считает неприемлемым.

Почему именно 7 миллиардов

Кулбергс заявил, что позиция Латвии основывается на экономическом эффекте геополитической ситуации, связанной с Россией, для государств на восточной границе ЕС.

По приведенным им данным Еврокомиссии, инфляция в этих странах из-за геополитических рисков была на 3,7 процентного пункта выше среднего показателя ЕС, а рост ВВП в 2022–2023 годах оказался в среднем на 1,9 процентного пункта ниже прогнозировавшегося.

По словам Кулбергса, если рассчитать такое влияние на семилетний период, потери латвийской экономики составляют около 7,43 млрд евро. Поэтому на переговорах Латвия намерена требовать примерно 7 млрд евро дополнительного финансирования.

В общей сложности для государств восточного фланга предлагается дополнительно выделить 54 млрд евро.

Деньги нужны и для Rail Baltica

По словам премьера, позицию Латвии поддерживают Литва и Эстония, поддержку также выразили Финляндия, Польша и Румыния.

Дополнительные средства Латвия рассчитывает использовать для финансирования различных потребностей страны, в том числе сельского хозяйства и проекта Rail Baltica. Кулбергс подчеркнул и военное значение железнодорожной инфраструктуры.

Переговоры о новом бюджете ЕС, как ожидается, будут непростыми. Предложенный объем расходов вызывает возражения у ряда стран — чистых плательщиков в бюджет Евросоюза.

Еврокомиссия представила предложение по бюджету ЕС на 2028–2034 годы еще в июле 2025 года. Его объем составляет почти 2 трлн евро в текущих ценах. Для принятия многолетней финансовой рамки необходимо единогласное решение всех 27 государств ЕС и согласие Европейского парламента.