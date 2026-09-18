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«Почему медленно выдворяете?» Министр потребовал пояснений 2 894

Политика
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мигранты в аэропорту

Мигранты в аэропорту

ФОТО: LETA

За последние два месяца существенно выросло число решений о выдворении иностранцев. Однако сам процесс выдворения идет весьма медленно.

"За последние два месяца существенно увеличено количество принятых решений о выдворении иностранных граждан, не имеющих правовых оснований для пребывания в Латвии. За этот период принято столько же решений о принудительном выдворении, сколько за предыдущие два года вместе взятых. А количество распоряжений о выезде за два месяца достигло объема, принятого в другие годы за весь год", - говорится в сообщении советника главы МВД.

Министр внутренних дел Янис Домбрава говорит, что достигнутое — только начало работы по тому, чтобы сделать процедуры возвращения иностранцев более эффективными и обеспечить более строгий порядок в сфере иммиграции.

"Если у лица нет правовых оснований для пребывания в Латвии, то после решения о выдворении должны последовать и реальные действия. За последние два месяца мы существенно увеличили количество принятых решений, но этого недостаточно. Следующая задача – добиться, чтобы принятые решения были также своевременно и эффективно выполнены», - подчеркивает Янис Домбрава.

При этом министр назвал неудовлетворительным нынешний объем исполнения решений о принудительном выдворении. Рост числа принятых решений должен сопровождаться и фактическим их выполнением. В связи с этим Государственной пограничной охране поручено дать разъяснение о прежних проблемах в реализации принудительного выдворения, а также усовершенствовать прежнюю практику, чтобы принятые решения выполнялись более эффективно.

"Неприемлемо, чтобы государство принимало решение о принудительном выдворении лица, но его исполнение затягивается или не происходит. Государственной пограничной охране я поручил оценить, что до сих пор препятствовало выполнению этих решений, и предложить конкретные решения", - отметил министр внутренних дел.

Работа по совершенствованию процедур выдворения и выезда будет продолжена для ускорения как принятия решений, так и их практического исполнения.

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#Латвия #миграция #МВД #выдворение #политика
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Эдуард Эльдаров
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