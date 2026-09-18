«Зомби-airBaltic» назвал латвийскую национальную авиакомпанию специально прибывший в Ригу коммерческий директор Ryanair Джейсон Макгиннесс. И еще раз рассказал о чудо-инвестициях в 1,6 млрд долларов, которые Ryanair может дать (а может и не дать), если власти перестанут пытаться оживлять airBaltic.

Премьер-министр ЛР Андрис Кулбергс выждал день и ответил в стиле «сам дурак»:

— Ryanair арендовала банкетный зал, чтобы объявить о двух самолетах и назвать Ригу «победителем» этого года. Похоже, билеты моментальной лотереи, которыми она торгует на борту самолетов, наконец-то перекочевали из салонов в отдел стратегического планирования.

Однако заявление самой Ryanair говорит об этом лучше, чем могли бы сказать мы. Рига «выиграла» в этом году. В предыдущие годы выигрывали Таллин и Вильнюс — и наградой для них этой зимой стало сокращение провозных мощностей на 25%.

Именно здесь проявляется главный парадокс предложения Ryanair: долгосрочные инвестиции нельзя каждый год заново выставлять на торги. Обязательство, которое приходится каждый сезон завоевывать снова — причем предлагая все более низкую цену, — трудно назвать настоящим обязательством.

Странам Балтии необходимо надежное долгосрочное авиасообщение, а не ежегодный аукцион, на котором выясняется, кто готов предложить самые низкие аэропортовые сборы. Такую модель трудно назвать долгосрочной стратегией обеспечения транспортной доступности.