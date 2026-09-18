Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair нелестно отзывается о латвийской национальной авиакомпании airBaltic. На ее защиту встал премьер-министр ЛР.
«Зомби-airBaltic» назвал латвийскую национальную авиакомпанию специально прибывший в Ригу коммерческий директор Ryanair Джейсон Макгиннесс. И еще раз рассказал о чудо-инвестициях в 1,6 млрд долларов, которые Ryanair может дать (а может и не дать), если власти перестанут пытаться оживлять airBaltic.
Премьер-министр ЛР Андрис Кулбергс выждал день и ответил в стиле «сам дурак»:
— Ryanair арендовала банкетный зал, чтобы объявить о двух самолетах и назвать Ригу «победителем» этого года. Похоже, билеты моментальной лотереи, которыми она торгует на борту самолетов, наконец-то перекочевали из салонов в отдел стратегического планирования.
Однако заявление самой Ryanair говорит об этом лучше, чем могли бы сказать мы. Рига «выиграла» в этом году. В предыдущие годы выигрывали Таллин и Вильнюс — и наградой для них этой зимой стало сокращение провозных мощностей на 25%.
Именно здесь проявляется главный парадокс предложения Ryanair: долгосрочные инвестиции нельзя каждый год заново выставлять на торги. Обязательство, которое приходится каждый сезон завоевывать снова — причем предлагая все более низкую цену, — трудно назвать настоящим обязательством.
Странам Балтии необходимо надежное долгосрочное авиасообщение, а не ежегодный аукцион, на котором выясняется, кто готов предложить самые низкие аэропортовые сборы. Такую модель трудно назвать долгосрочной стратегией обеспечения транспортной доступности.
Dear @Ryanair,— Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) September 18, 2026
Ryanair rented a ballroom to announce two aircraft and Riga as this year’s “winner”. It seems their scratch cards have finally made their way from the cabin to the strategy department.
But their own announcement makes the point better than we could.
Riga has…
Оставить комментарий(5)