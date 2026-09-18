Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Премьер Латвии дал отлуп ирландскому Ryanair – а не надо обзываться на наш airBaltic 5 1476

Политика
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ryanair

Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair нелестно отзывается о латвийской национальной авиакомпании airBaltic. На ее защиту встал премьер-министр ЛР.

«Зомби-airBaltic» назвал латвийскую национальную авиакомпанию специально прибывший в Ригу коммерческий директор Ryanair Джейсон Макгиннесс. И еще раз рассказал о чудо-инвестициях в 1,6 млрд долларов, которые Ryanair может дать (а может и не дать), если власти перестанут пытаться оживлять airBaltic.

Премьер-министр ЛР Андрис Кулбергс выждал день и ответил в стиле «сам дурак»:

— Ryanair арендовала банкетный зал, чтобы объявить о двух самолетах и назвать Ригу «победителем» этого года. Похоже, билеты моментальной лотереи, которыми она торгует на борту самолетов, наконец-то перекочевали из салонов в отдел стратегического планирования.

Однако заявление самой Ryanair говорит об этом лучше, чем могли бы сказать мы. Рига «выиграла» в этом году. В предыдущие годы выигрывали Таллин и Вильнюс — и наградой для них этой зимой стало сокращение провозных мощностей на 25%.

Именно здесь проявляется главный парадокс предложения Ryanair: долгосрочные инвестиции нельзя каждый год заново выставлять на торги. Обязательство, которое приходится каждый сезон завоевывать снова — причем предлагая все более низкую цену, — трудно назвать настоящим обязательством.

Странам Балтии необходимо надежное долгосрочное авиасообщение, а не ежегодный аукцион, на котором выясняется, кто готов предложить самые низкие аэропортовые сборы. Такую модель трудно назвать долгосрочной стратегией обеспечения транспортной доступности.

×
#инвестиции #Латвия #конкуренция #Ryanair #airbaltic
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
7
0
1
4
0
0

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Флаги ЕС и Латвии
Изображение к статье: Депутат Европейского парламента Вилис Криштопанс.
Изображение к статье: пачки купюр
Изображение к статье: Овечкин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Экзамен
Lifenews
2
Изображение к статье: Вильнюс
В мире
Изображение к статье: Путь в школу
Наша Латвия
Изображение к статье: Опасность!
Дом и сад
Изображение к статье: Магнолия
Дом и сад
Изображение к статье: Посадка
Дом и сад
Изображение к статье: Экзамен
Lifenews
2
Изображение к статье: Вильнюс
В мире
Изображение к статье: Путь в школу
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео