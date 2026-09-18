Известный политолог и публицист Юргис Лиепниекс сегодня в социальной сети X поделился своими тревожными ощущениями от происходящего в мире: "И поляки, и финны предупреждают, что Россия что-то готовит. Непонятно что именно, где именно, но кругом видна очень высокая активность разведывательной техники НАТО, перемещение техники (в том числе четыре немецких Eurofighter в Латвию) размещение американской Tomahawk в Норвегии вообще особое событие. Чего-то мы не знаем. Что-то не так. Не нравится."