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«Россия что-то готовит...» Политолог бьет тревогу 1 198

Политика
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Истребители НАТО в небе

Истребители НАТО в небе

Юргиса Лиепниекса заинтересовала высокая активность НАТО в последние дни.

Известный политолог и публицист Юргис Лиепниекс сегодня в социальной сети X поделился своими тревожными ощущениями от происходящего в мире: "И поляки, и финны предупреждают, что Россия что-то готовит. Непонятно что именно, где именно, но кругом видна очень высокая активность разведывательной техники НАТО, перемещение техники (в том числе четыре немецких Eurofighter в Латвию) размещение американской Tomahawk в Норвегии вообще особое событие. Чего-то мы не знаем. Что-то не так. Не нравится."

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#НАТО #Норвегия #разведка #Латвия #геополитика #тревога #Россия #политика
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Эдуард Эльдаров
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