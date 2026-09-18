За последние два месяца в Латвии резко увеличилось число решений в отношении иностранцев, у которых нет законных оснований оставаться в стране. С 13 июля по 14 сентября были выданы 573 предписания о выезде, а еще в 128 случаях принято решение о принудительном выдворении.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, за два месяца решений о принудительном выдворении было принято столько же, сколько за предыдущие два года вместе взятые. Количество предписаний о выезде за этот же период достигло уровня, который прежде фиксировался за целый год.

Решения о принудительном выдворении принимали Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) и Государственная пограничная охрана.

Министр внутренних дел заявил, что увеличение числа решений — только первый этап. Следующая задача, по его словам, заключается в том, чтобы добиться их своевременного исполнения.

Решение есть, но человека еще нужно выдворить

Именно с исполнением решений о принудительном выдворении, по оценке министра, ситуация пока остается неудовлетворительной.

Домбрава поручил Государственной пограничной охране объяснить, какие проблемы до сих пор мешали своевременному выдворению иностранцев, и предложить конкретные решения.

«Неприемлемо, когда государство принимает решение о принудительном выдворении человека, но его исполнение затягивается или не происходит», — заявил министр.

В МВД намерены продолжить пересмотр действующих процедур, чтобы ускорить как принятие решений в отношении иностранцев без законных оснований для пребывания в Латвии, так и их практическое исполнение.