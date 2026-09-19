Официальная Рига решила перехватить пальму первенства в интерпретации страны, которая лежит между Балтией и Украиной. Основной мотив – белорусский режим не является легитимным, и скоро придут его последние времена!

Почему Беларусь не Россия

«Угрозы, представляемые Беларусью безопасности Европы», – такое название МИД Латвии дал конференции, посвященной соседнему государству.

В просторном зале внешнеполитического ведомства, куда Ваш автор зашел, предварительно откушав кофия с печеньками – непременным спутником дипломатии Запада на постсоветском пространстве, собралось довольно много интересующихся. Мероприятие шло на английском языке.

При открытии представительницей МИД ЛР по сотрудничеству с демократическими силами Беларуси (в ранге посла) Гунтой Пасторе, было заявлено, что со стороны Минска на границы Латвии идет «агрессивное давление», осуществляются «гибридные атаки».

Уна Александра Берзиня-Чернякова, глава Института внешней политики Латвии, считает, что в настоящее время Беларусь становится интегральной частью российской военной машины. В то же время лучшие представители белорусского народа защищают свободу и ищут партнеров, в т.ч. в Латвии!

Армандс Астукевичс, ведущий исследователь Центра Восточноевропейской политики (Рига), обратил внимание, что президент США Дональд Трамп воспринимает нынешние власти Беларуси как участника строящегося им мирового порядка.

Аркадий Мошес, исследователь Внешнеполитического института Финляндии, заявил: «Будущее Беларуси – это будущее белорусского народа, а не Лукашенко». В стране есть консенсус относительно неучастия РБ в войне с Украиной – чего нет в России.

Назвал г-н Мошес и три основных угрозы после ухода Лукашенко: доминирование России; рост популизма; недостаток денег.

Поэтому уже сейчас Евросоюз обязан разъяснять белорусам – для чего он проводит санкции против их страны:

– Если Украина проиграет войну, то Беларусь исчезнет с карты мира. Но если Украина выиграет, то Беларусь может оказаться под угрозой, как компенсация России.

Вместе с тем есть вопросы у белорусов – почему, если они даже поддерживают демократические идеалы, их не впускают в Европу?

А.Мошес отметил, что А.Лукашенко «выбрал сторону», и неоднократно заявлял, что готов воевать.

Иногда они возвращаются

Литовский политолог Юлианас Яцхавичус пояснил, что будущее режима РБ является предметом всевозможных спекуляций. Официальный Минск поднаторел в политической гимнастике. Стоит обратить внимание на возвращение в Беларусь значительного числа ранее выехавших за границу – полумиллиона человек.

Прежние уроки падения недемократичных режимов указывают, что они всегда происходят внезапно, сказал Ю.Яцхавичус. В настоящее время это трудно вообразить на фоне действующей машины репрессий. Однако протесты по-прежнему существуют.

Литва постоянно сталкивается с провокациями сопредельной стороны: сначала это были шары, затем туннели через границу.

Камиль Клысиньский, эксперт Европейского центра политического анализа (Польша), заявил, что «эпоха после Лукашенко» не так далека, ибо главе персоналистского режима уже 72 года, и его здоровье оставляет желать лучшего. Вместе с тем аналитик отметил, что белорусская экономика критически завязана на Россию. Хотя транспортно-логистический сектор страны развит на европейском уровне.

Пан Клысиньский, служивший в Варшаве 20 лет специалистом по Беларуси, заявил, что Лукашенко уже «был дан последний шанс». В руководстве этой страны были фракции: МИД, экономический блок, Министерство культуры, ориентировались на Европу, а силовики – на Россию. Основной же выбор был сделан самим Лукашенко.

– Он проиграл страну, людей, общество, место в истории, – уверен польский гость. – Беларусь – не независимое государство, а сателлит России.

«Я не желаю смерти никому», – сказал добрый католик Клысиньский, но, увы, персоналистские режимы иначе не кончают.

Опасность со стороны режима

Беате Ливданска, исследовательница Латвийского института внешней политики, подчеркнула, что Беларуси, которая была до 2020 года, больше нет. «Оркестровка» незаконной миграции со стороны Беларуси представляет непосредственную угрозу для национальной безопасности ЛР:

– Это – агрессор, так мы должны воспринимать официальный режим в Минске.

С другой стороны, ЕС обязан фокусироваться на демократических силах. Усиление санкций должно «помочь народу Беларуси». Так что в отношении РБ необходима «двухполосная дорога» – одно отношение к властям, другое к обществу.

Рихор Нижникау, эксперт белорусского происхождения из Финляндии, заявил, что президент Беларуси «сидит на электрическом стуле, управляемом из Москвы». Поэтому нельзя упустить шанс дать белорусскому народу возможность взять власть. Пока же у Евросоюза нет плана действий – к примеру, пригласят ли будущую демократическую Беларусь вступить в ЕС?

«Надо продолжать давление»

Улдис Микутс, директор Департамента двусторонних отношений МИД ЛР, уверен, что Беларусь – «в состоянии глубокого кризиса».

– Ясно, что Лукашенко продолжит эскалацию.

СМИ Беларуси, утверждает дипломат, проводят дезинформацию против Латвии. Что касается освобождения политических арестантов, то, во-первых, «это надо приветствовать», но, с другой стороны, «это ничего не стоило режиму». К тому же, предприятия Беларуси продолжают сотрудничать с ВПК РФ, тем самым предоставляя «платформу» для продолжения войны в Украине.

Союзное государство России и Беларуси, сказал У.Микутс, предоставляет Лукашенко очень мало маневра для независимой политики. Вывод: надо продолжать «координированное давление» – пока «режим фундаментально не изменит свое поведение».