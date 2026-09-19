Военная безопасность стран Балтии существенно укрепилась благодаря новой стратегии НАТО, совместному планированию и развитию логистики. Об этом заявил заместитель командующего Объединённым командованием сил НАТО в Брунсуме генерал-лейтенант Джон Мид, подчеркнув, что альянс продолжает совершенствовать систему коллективной обороны.

Страны Балтии сегодня защищены значительно лучше, чем несколько лет назад, считает заместитель командующего Объединённым командованием сил НАТО в Брунсуме генерал-лейтенант Джон Мид.

По его словам, ключевую роль сыграло принятие Концепции сдерживания и обороны Евроатлантического региона (Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area, DDA), а также разработка новых региональных планов, согласованных с национальными оборонными стратегиями государств-членов.

По словам генерала, НАТО теперь не только планирует совместную оборону каждого участка территории альянса, но и ежедневно реализует меры по сдерживанию потенциальных угроз.

Одним из примеров такой работы Мид назвал операцию Baltic Sentry, которая была начата после серии инцидентов с подводной инфраструктурой в Балтийском море. По его словам, с момента запуска операции новых случаев повреждения подводных кабелей не происходило.

Ещё одним элементом новой системы безопасности генерал назвал операцию Eastern Sentry, направленную на усиление защиты воздушного пространства региона.

По словам Мида, сегодня НАТО уделяет большое внимание устранению существующих недостатков, объединению военных возможностей союзников и регулярной совместной подготовке.

Он отметил, что военная сфера быстро меняется под влиянием новых технологий, поэтому альянс вынужден постоянно адаптироваться. В частности, особое значение приобретают беспилотные системы, средства связи, обработка данных и современные системы наблюдения.

Отдельно генерал остановился на положении Латвии. Он признал, что отсутствие стратегической глубины остаётся объективной особенностью страны, однако, по его словам, этот фактор компенсируется возможностями коллективной обороны НАТО.

Мид также высоко оценил развитие логистики. По его словам, взаимодействие между странами Балтии и структурами НАТО стало значительно более скоординированным, чем раньше, а совместные планы регулярно проверяются во время учений.

Уже в ближайшие недели альянс намерен провести новые тренировки с моделированием различных сценариев совместных действий, а в следующем году в рамках учений Steadfast Defender будет проверена часть планов по оперативному развертыванию сил НАТО.

При этом генерал не считает необходимым увеличивать постоянное присутствие иностранных военных в странах Балтии. По его мнению, приоритетом должны оставаться готовность быстро перебрасывать силы, регулярные совместные учения и проверка логистических возможностей.

В качестве положительного примера он также отметил первую совместную миссию Германии и Нидерландов, которые взяли на себя руководство мероприятиями НАТО по повышенной готовности, а также ежедневными задачами по сдерживанию и обороне в Латвии и Эстонии.

Говоря о перспективах, Мид подчеркнул, что полная реализация новых оборонных планов ещё продолжается и займёт несколько лет. Вместе с тем он отметил высокий уровень инноваций в странах Балтии, особенно в сфере технологий и оборонной промышленности.

В завершение генерал назвал главным преимуществом НАТО единство союзников.