Нынешнему, 14-му парламенту осталось работать менее полутора месяцев — уже 3 ноября в свои права вступит Сейм нового созыва. Таким образом, те народные инициативы, по которым на портале народных инициатив manabalss.lv идёт сбор подписей, поступят для рассмотрения уже в новый Сейм. При условии, разумеется, что эти инициативы «от народа» соберут не менее 10 тысяч подписей избирателей.

Обрезать 30 человек!

Одной из первых инициатив, которые будут направлены в 15-й Сейм, наверняка станет инициатива о сокращении количества парламентариев!

Как известно, в латвийском парламенте ровно 100 депутатов. Автор инициативы о сокращении количества слуг народа считает, что Латвии вполне было бы достаточно и 70 слуг народа — прежде всего с учётом сокращения населения и в целях уменьшения расходов на государственное управление.

Редкий случай: автор столь радикального предложения не просто выступил с идеей, а приложил к своей инициативе подробное обоснование своей позиции.

Меньше жителей — меньше их слуг?

«Статья 5 Конституции Латвийской Республики гласит, что Сейм состоит из 100 народных представителей. Предлагается сократить их число до 70, чтобы с учётом сокращения численности населения примерно сохранить такое же соотношение численности населения к одному депутату, которое было в Латвии в 1993 году, когда в Латвии проживало около 2,60 млн жителей, и тогда тоже было 100 депутатов.

На начало 2026 года население составляет 1,845 млн человек, а число депутатов по-прежнему составляет 100 человек. Таким образом, один депутат теперь представляет около 18 450 жителей, тогда как в начале восстановления независимости этот показатель составлял примерно 26 000 жителей на одного депутата.

Аргументы, объясняющие необходимость сокращения числа депутатов:

1. Организация работы — меньше может означать лучше

Больше индивидуальной ответственности и видимости. Каждый депутат более заметен, его работа и голосования легче прослеживаются. Это мотивирует работать качественнее, а не просто «присутствовать».

Потенциально меньшая раздробленность и более лёгкое формирование коалиции. Более крупные и стабильные фракции могут работать эффективнее и быстрее достигать соглашения.

Фокус, а не количество. В работе комиссий важнее компетенция и активность депутатов, а не их формальное количество. В меньшем парламенте проще обеспечить, чтобы в комиссиях работали те, кто действительно ориентируется в вопросе, а не «заполняет места».

Более быстрый и целеустремлённый ритм работы. Меньшее число людей может способствовать более коротким дебатам, менее формальным речам и более лёгкому согласованию.

2. Представительство — качество, а не количество

Потенциально более сильная связь с избирателями. Когда каждый депутат представляет большее число жителей, у него будет больше мотивации и необходимости реально поддерживать контакт со своим округом.

При 100 депутатах многие могут позволить себе быть «рижскими политиками». При 70 это становится сложнее — пришлось бы больше работать и с регионами. Политическое представительство становится яснее. Меньшее количество способствует тому, что избиратели концентрируют голоса на партиях, которые имеют реальные возможности влиять на политику.

3. Экономия бюджета

Бюджет Сейма на 2026 год запланирован в размере 40,28 млн евро, из которых на возмещение расходов депутатам и работникам Сейма предусмотрено около 31 млн евро. Сократив число депутатов Сейма со 100 до 70, только на основных зарплатах 30 депутатов после 2026 года экономия составила бы около 1,5 млн евро в год.

Дополнительная экономия может возникнуть за счёт уменьшения расходов на помощников депутатов, компенсаций и других выплат, связанных непосредственно с числом депутатов, однако её точный размер можно было бы определить во время разработки реформы. Сократив число депутатов на 30 человек, снизят и расходы на зарплаты помощников. Зарплаты помощников ниже, но вместе это даёт дополнительные 0,6–1 млн евро в год», — пояснил автор инициативы.

Это похоже на популизм

Отметим, что если главной целью является экономия, то можно дойти и до 50 депутатов... А если вообще отказаться от парламента и отдать всю полноту власти «вождю» (а такой период тоже был в истории независимой Латвии), то можно сэкономить десятки миллионов ежегодно.

Если же говорить серьёзно, то количество депутатов Сейма было установлено ещё в момент принятия Сатверсме — в далёком 1922 году! Тогда, кстати, население было ещё меньше — в Латвии проживало порядка 1,6 млн человек. Примечательно, что Конституционное собрание насчитывало 150 человек.

Однако тогдашние политики решили, что оптимальное число депутатов — именно 100. Это позволит обеспечить пропорциональное представительство всех пяти регионов, а также национальных меньшинств. С тех пор число депутатов не менялось.

Отметим, что исходя из 100 депутатов определено Конституцией и так называемое конституционное большинство — две трети состава Сейма. Исходя из этого определяется и число депутатов, необходимое для отрешения президента от должности, а также для кворума, принятия законов парламентом и принятия поправок к Конституции...

Примечательно, что в парламенте Эстонии, при ещё меньшем количестве жителей, заседает 101 депутат. Да, в Литве жителей больше, чем в Латвии, но не настолько, чтобы иметь 141 депутата. Однако и в Литве никто не планирует сокращать количество слуг народа, поскольку это ещё и дань исторической традиции.

Идея обречена

Так или иначе, инициатива о сокращении числа депутатов собрала уже порядка 9300 подписей и, значит, скоро достигнет необходимого минимума подписей и поступит уже в новый Сейм. Впрочем, можно не сомневаться, что её отклонят. Депутаты уж точно не будут сами себя сокращать...

Время от времени в обществе возникают дискуссии о более серьёзной реформе — о переходе на смешанную избирательную систему, при которой 50 депутатов избираются по партийным спискам, а вторая половина слуг народа — по одномандатным округам. Как в Литве. Но маловероятно, что новый Сейм поддержит и такую реформу.

Катайтесь и живите на свои!

А вот другая инициатива «от народа», связанная с работой парламента, уже поступила в Сейм и... новый парламент наверняка примет её во внимание. Речь идёт о прекращении выплат депутатам компенсаций за транспорт и жильё.

Напомним: депутаты, если они проживают в Риге или в радиусе до 39 км от неё, могут претендовать на компенсацию за проезд — либо на общественном транспорте, либо на личном транспорте (при предъявлении соответствующих документов и в рамках установленного лимита). Те же депутаты, которые проживают в регионах, могут просить компенсацию за аренду жилья в столице — опять-таки в рамках установленного лимита.

Скорее всего, уже новый Сейм либо уменьшит размер компенсации, либо ужесточит условия её получения — например, на компенсацию за аренду жилья не смогут претендовать слуги народа, у которых есть жилая собственность в Риге, даже если они там по тем или иным причинам не проживают.

Примечательно, что несколько лет назад избиратели на том же портале народных инициатив собирали подписи за... ликвидацию сеймовского автопарка. Но, само собой, парламент данную инициативу отклонил.