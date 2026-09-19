После каникул возобновил свою работу и Европейский парламент. На днях перед евродепутатами выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. С оценки этого выступления мы и начали наше интервью с депутатом Европарламента Вилисом Криштопансом («Патриоты Европы»).

— Что сказала председатель?

— Мало того, что выступление началось на 20 минут позже заявленного времени и длилось более часа, так еще мы из уст госпожи фон дер Ляйен так и не услышали ничего ни про уменьшение бюрократии, ни про коррекцию губительного зеленого курса и так называемой климатической нейтральности, ни про НАТО и 5-й параграф устава НАТО, который лежит в основе безопасности континента.

Вместо этого госпожа фон дер Ляйен говорила о некоем 4-м пункте. Не случайно ее выступлению рукоплескали именно левые, либералы и зеленые, которые явно разделяют позицию председателя Еврокомиссии в области зеленого курса и миграции.

Кстати, госпожа фон дер Ляйен пригласила канадского премьера, который является типичным представителем либеральных кругов. Председатель Еврокомиссии снова напомнила нам о миграционном пакте, который уже привел к тому, что Евросоюз заполонили мигранты! При этом уже известно, что Польша, Чехия, Словакия более не намерены даже слышать о миграционном пакте, уже не говоря о том, чтобы его исполнять!

Пока еще царит «левая погода»

— Реальность такова, что пока еще в Европарламенте царит «левая погода» и господствует бредовый «зеленый курс». Однако настроения в старушке Европе стремительно меняются, и если так дальше пойдет, то я не удивлюсь, если правые победят во всей Германии, а Мари Ле Пен победит во Франции на президентских выборах через 7 месяцев! Левая политика скоро затрещит по швам!

Если мы говорим о нашей политической группе «Патриоты Европы», то я горд тем, что два года назад был в числе ее учредителей! Что бы ни случилось, этот факт уже из истории не вычеркнуть! Два года мы, «Патриоты Европы», а это 84 депутата из 12 стран, работали как крепкая команда, движимая одной целью — спасти Европу, сохранить традиционные ценности.

Сохранить традиционные ценности, сохранить Европу!

— Кто-то пытается назвать нас крайне правыми, однако мы считаем себя сторонниками консервативных ценностей. Мы выступаем за крепкие семьи, то есть за союз мужчины и женщины, за жесткую миграционную политику и ликвидацию зеленого курса, основанного на лженауке о климатической нейтральности!

Критикуют же нас те, кто хочет на прайды и заявляет о том, что есть сотни полов! Понятно, что для нас это совершенно неприемлемо — мы считаем, что есть только два пола — мужчина и женщина! Не сомневаюсь, что Европа скоро, очень скоро вернется к этим своим традиционным ценностям.

В нынешнем Европарламенте мы еще в меньшинстве, но перелом уже наступил, и тому свидетельство — продление срока введения ограничений по выбросам CO₂.

Удар по своей же промышленности

— Возвращаясь к теме зеленого курса, хотел бы напомнить, что сперва предполагалось запретить продавать в Европе с 2035 года машины с двигателями внутреннего сгорания! Мало того, что это абсурдно само по себе, так еще и подобными ограничениями Европа в первую очередь губит свою собственную промышленность. Увлеченность в той же Германии электромобилями создала большие проблемы концерну Volkswagen, а производство электромобилей Audi в Бельгии закрылось…

Поймите правильно: мы не против электромобилей. Все решает рынок, то есть покупатель, и если на электромобили будет расти спрос, значит, они будут выпускаться еще в большем объеме. Если же есть спрос на бензиновые и дизельные машины, значит, и они должны продолжать производиться!

airBaltic «пошел» в американский суд. Что дальше?

— Господин Криштопанс, как известно, на днях авиакомпания airBaltic обратилась в американский суд с просьбой начать процесс реструктуризации согласно американскому кодексу. Как вам кажется, что будет дальше и сможет ли латвийское государство сохранить контроль над национальной авиакомпанией?

— В отдельных зарубежных СМИ уже этот процесс назвали банкротством. Но, насколько можно понять, речь идет о процессе правовой защиты, то есть на время реструктуризации кредиторы не могут пытаться взыскать с airBaltic долги.

Но нет никакой гарантии, что реструктуризация будет успешной. В случае неудачи следующий шаг — это неплатежеспособность. Практика в рамках Chapter 11 различная — многие американские авиакомпании не смогли успешно завершить процесс правовой защиты и пошли ко дну. Ну, поживем — увидим. Ясно одно: латвийское государство де-факто контроль над этим бизнесом потеряло.

Публикацию финансирует политическая группа Европейского парламента Patriots for Europe. Европейский парламент за содержание данной публикации ответственности не несет.