«Хочу обратиться в редакцию по поводу некоего нового налога на земельный участок под домом, в котором я проживаю и к которому ранее этот налог не применялся. Полагаю, что этот налог начнет применяться не только ко мне, но и ко всем проживающим в этом районе, а также неподалеку.

Хотя этот налог не очень большой — 22,06 евро, хочется понять, откуда он взялся и почему он был применен ТОЛЬКО с 1 января 2026 года. Ведь для пенсионера ЛЮБЫЕ новые платежи вызывают затруднения!

Как указано в письме, налог начисляется в связи с обременением «памятник культуры». Но наш дом был построен в 1966 году, еще при советской власти! О каком ПАМЯТНИКЕ КУЛЬТУРЫ может идти речь?!

Я попробовал посетить указанные в письме сайты, но высветилась надпись: «You have no permission to view it» (англ. — «У вас нет права на просмотр»). На втором сайте я также не смог найти ничего вразумительного. Может, городские власти через портал bb.lv пояснят, что они имеют в виду? Читатель портала bb.lv»

Отвечает координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Мартиньш Вилемсонс:

— В начале 2026 года Рижское самоуправление произвело расчет налога на недвижимость (НН) на основе кадастровой стоимости недвижимости, определенной Государственной земельной службой (ГЗС) по состоянию на 1 января, и в порядке, установленном законом, направило уведомления об оплате до 15 февраля.

30 марта 2026 года ГЗС уведомила все латвийские самоуправления об обнаруженной неточности в расчете налоговой кадастровой стоимости некоторых земельных участков и направила пересмотренные налоговые кадастровые стоимости этих объектов, которые следовало применять с 1 января 2026 года. В связи с этим самоуправление было обязано произвести перерасчет ранее рассчитанного налога на основании обновленных данных.

Таким образом, Рижское самоуправление произвело дополнительный расчет НН, применив пересмотренные фискальные кадастровые стоимости, чтобы обеспечить юридически корректный расчет налога — таким, каким он должен был быть изначально при расчете НН на 2026 год.

Важно отметить, что уточнение кадастровых значений Государственной земельной службой связано с изменениями в нормативно-правовых актах. До 1 февраля 2025 года при расчете кадастровой стоимости земельных участков, имеющих обременение «памятник культурного наследия» и хотя бы одну из целей землепользования — жилую застройку (индивидуальную или многоквартирную), применялся понижающий коэффициент 0,7. На практике это означало снижение кадастровой стоимости на 30 процентов.

После внесения изменений в нормативные акты подобный коэффициент при расчете кадастровой стоимости на 2026 год больше не применялся. Однако из-за технических недостатков в Кадастровой информационной системе он по ошибке продолжал применяться в начале года.

По вопросу о том, почему для конкретного объекта было зарегистрировано обременение «памятник культуры», следует обратиться в Национальное управление по охране культурного наследия.

При этом важно понимать, что «памятник культуры» не означает, что памятником культурного наследия автоматически признано конкретное здание. Такое обременение может быть зарегистрировано в том числе в случаях, когда земельный участок расположен на территории архитектурного (градостроительного) памятника или в зоне охраны памятников культурного наследия вокруг отдельного памятника.

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