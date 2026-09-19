Итак, вчера, как известно, президент Латвии, находясь с визитом в США, распространил через социальные сети заявление, в котором предупредил о возможных попытках России, по словам Ринкевича, "эскалировать акты саботажа и диверсий". И хотя глава государства в этом же заявлении призвал не паниковать, тревога после этих высказываний президента только усилилась и возникло ряд вопросов. Один из них - что президенту известно такого, чего не знают простые латвийцы? Неужто мы на пороге войны?

Пришлось даже после этого заявления Ринкевича, "в догонку", премьеру и министру обороны проводить "сеанс публичной психотерапии", уверяя, что опасности конвенционного военного нападения нет, о чем свидетельствует и отсутствие какого-либо скопления российских войск вблизи границы с Латвией.

Так зачем же Эдгар Ринкевич вышел со специальным заявлением? Вот 4 основных причины.

Первая - в ряде стран ЕС и, прежде всего, в Польше в последние пару недель появилась информация, со ссылкой на разведслужбы, о том, что Москва планирует некие диверсии в отношении прежде всего Польши и стран Балтии. Директор латвийского центра геополитических исследований Марис Анджанс даже заявил о возможном нападении на страны Балтии с помощью якобы "заблудившихся" дронов и даже ракет. Отсюда и заявление Ринкевича, которое, судя по реакции других высших должностных лиц, такое заявление главы было с ними согласовано.

Вторая причина - необходимость объяснить населению появление в Латвии дополнительного количества истребителей из других стран НАТО.

Третья причина - это своего рода и сигнал в адрес России, некая превентивная мера - мол, вы там, в Москве, имейте в виду, что мы все знаем и готовимся, поэтому лучше не надо.

Четвертая причина - грядущие выборы и необходимость мобилизовать, условно национально-патриотический электорат и пассивных граждан, дабы повысить явку на выборах. Ведь Ринкевичу не все равно, каким будет расклад.сил в новом парламенте, ведь уже в мае следующего года Сейм будет выбирать президента и Ринкевич заинтересован в хороших результатах именно тех партий, которые могли бы наверняка поддержать избрание нынешнего главы государства на второй срок. Смысл простой: видите, враг уже у порога и лучше в данной очень опасной ситуации голосовать "за меньшее зло", за проверенных политиков.