Министр внутренних дел Янис Домбрава в воскресенье пришел к посольству РФ в Латвии и рассказал, что там происходит.

«В Риге ничтожный интерес к участию в выборах Государственной думы России», – сообщил латвийский министр.

Такой вывод сделан из следующих вводных: Государственная полиция и Государственная пограничная охрана проводят паспортный контроль у стен посольства России, где создан избирательный участок. Каждый посетитель посольства учитывается.

К 14:00 было проверено 164 гражданина РФ, которые посетили посольство РФ для участия в выборах. Нарушения не выявлены, сообщил министра.

Янис Домбрава раскрыл хитрость российских дипломатов: «Само посольство России разрешает войти одновременно только одному посетителю, что искусственно создаёт небольшую очередь у посольства. Посмотрим, будет ли вечером посольство лгать своим гражданам, показывая фиктивное число избирателей».

Отметим, что многие жители Латвии и не узнали о российских выборах, если бы об этом не сообщил Домбрава.

Rīgā niecīga interese piedalīties Krievijas Valsts domes vēlēšanās.



Valsts policija un Valsts robežsardze veic imigrācijas kontroli pie Krievijas vēstniecības, kur ir izveidots vēlēšanu iecirknis. Katrs vēstniecības apmeklētājs tiek uzskaitīts.



Līdz plkst.14.00 pārbaudīts 164… pic.twitter.com/jOjRPuYk26 — Jānis Dombrava (@janisdombrava) September 20, 2026

Российские избирательные участки за рубежом работают в рамках выборов в Госдуму, проходящих 18–20 сентября 2026 года; голосование проводится в 152 странах. В Риге открыт избирательный участок № 8179, который сформирован при консульском отделе посольства РФ.