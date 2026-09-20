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Глава МВД Латвии лично пришел на выборы депутатов Госдумы РФ и раскрыл хитрость россиян 6 2640

Политика
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Человек в нижнем левом углу - это латвийский министр.

Человек в нижнем левом углу - это латвийский министр.

ФОТО: twitter

Министр внутренних дел Янис Домбрава в воскресенье пришел к посольству РФ в Латвии и рассказал, что там происходит.

«В Риге ничтожный интерес к участию в выборах Государственной думы России», – сообщил латвийский министр.

Такой вывод сделан из следующих вводных: Государственная полиция и Государственная пограничная охрана проводят паспортный контроль у стен посольства России, где создан избирательный участок. Каждый посетитель посольства учитывается.

К 14:00 было проверено 164 гражданина РФ, которые посетили посольство РФ для участия в выборах. Нарушения не выявлены, сообщил министра.

Янис Домбрава раскрыл хитрость российских дипломатов: «Само посольство России разрешает войти одновременно только одному посетителю, что искусственно создаёт небольшую очередь у посольства. Посмотрим, будет ли вечером посольство лгать своим гражданам, показывая фиктивное число избирателей».

Отметим, что многие жители Латвии и не узнали о российских выборах, если бы об этом не сообщил Домбрава.

Российские избирательные участки за рубежом работают в рамках выборов в Госдуму, проходящих 18–20 сентября 2026 года; голосование проводится в 152 странах. В Риге открыт избирательный участок № 8179, который сформирован при консульском отделе посольства РФ.

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#выборы #Латвия #посольство #дипломатия #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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