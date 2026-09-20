Человек в нижнем левом углу - это латвийский министр.
Министр внутренних дел Янис Домбрава в воскресенье пришел к посольству РФ в Латвии и рассказал, что там происходит.
«В Риге ничтожный интерес к участию в выборах Государственной думы России», – сообщил латвийский министр.
Такой вывод сделан из следующих вводных: Государственная полиция и Государственная пограничная охрана проводят паспортный контроль у стен посольства России, где создан избирательный участок. Каждый посетитель посольства учитывается.
К 14:00 было проверено 164 гражданина РФ, которые посетили посольство РФ для участия в выборах. Нарушения не выявлены, сообщил министра.
Янис Домбрава раскрыл хитрость российских дипломатов: «Само посольство России разрешает войти одновременно только одному посетителю, что искусственно создаёт небольшую очередь у посольства. Посмотрим, будет ли вечером посольство лгать своим гражданам, показывая фиктивное число избирателей».
Отметим, что многие жители Латвии и не узнали о российских выборах, если бы об этом не сообщил Домбрава.
Rīgā niecīga interese piedalīties Krievijas Valsts domes vēlēšanās.— Jānis Dombrava (@janisdombrava) September 20, 2026
Valsts policija un Valsts robežsardze veic imigrācijas kontroli pie Krievijas vēstniecības, kur ir izveidots vēlēšanu iecirknis. Katrs vēstniecības apmeklētājs tiek uzskaitīts.
Līdz plkst.14.00 pārbaudīts 164… pic.twitter.com/jOjRPuYk26
Российские избирательные участки за рубежом работают в рамках выборов в Госдуму, проходящих 18–20 сентября 2026 года; голосование проводится в 152 странах. В Риге открыт избирательный участок № 8179, который сформирован при консульском отделе посольства РФ.
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