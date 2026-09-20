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Подсчитали граждан России, пришедших на выборы в Риге 0 83

Политика
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Посольство России

В голосовании на выборах в Государственную думу России в Риге приняли участие 290 российских граждан — всего около 0,8% граждан РФ, имеющих право голоса и проживающих в Латвии. Об этом сообщили в Государственной полиции.

Избирательный участок работал в посольстве России в Риге. Возле здания сотрудники Государственной пограничной охраны совместно с Госполицией проверяли соблюдение российскими гражданами условий пребывания в Латвии.

По данным латвийских служб, активность избирателей оказалась крайне низкой. За день были проверены 290 граждан России, прибывших для участия в голосовании.

Госполиция и другие ответственные службы действовали по заранее разработанному плану обеспечения общественного порядка.

Нарушений зафиксировано не было, сообщили в полиции.

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#выборы #Рига #Латвия #госполиция #голосование #общественный порядок #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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